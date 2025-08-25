Video
Bão Kajiki chưa đổ bộ, Nghệ An mưa như trút nước kèm gió rít liên hồi

Tại biển Cửa Lò (Nghệ An), mưa to trắng trời kèm theo gió lớn khiến biển động mạnh, đường phố vắng lặng trước khi bão Kajiki đổ bộ vào đất liền.
