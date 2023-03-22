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Bão cát cao 100m càn quét thành phố Trung Quốc

Trận bão cát nghiêm trọng đổ bộ phía bắc Trung Quốc, khiến nhiều thành phố và cả thủ đô Bắc Kinh chìm trong gió bụi, với bức tường cát cao tới 100m ở một số khu vực.
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