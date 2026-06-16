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Bảng giá đất mới tại TPHCM sẽ ra sao từ ngày 1/7?

TPHCM dự kiến áp dụng hệ số K từ ngày 1/7, định giá đất theo từng tuyến đường và vị trí. Nhiều khu vực ghi nhận mức điều chỉnh mạnh, phản ánh sát hơn giá thị trường.
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