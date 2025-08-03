Video
video cùng chuyên mục

Bán tải gặp nạn vì phóng nhanh, vượt ẩu

Tài xế chiếc xe bán tải đã có tình huống phóng nhanh, vượt ẩu, dẫn đến mất lái khiến chiếc xe bị văng ra khỏi đường và lăn nhiều vòng.
