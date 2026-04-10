Video
video cùng chuyên mục

Bác sĩ đến tận nhà khám bệnh với "túi y tế thông minh"

Không cần xếp hàng chờ đợi, người dân TPHCM được bác sĩ đến tận nhà thăm khám bằng mô hình “túi y tế thông minh”, đang gây chú ý.
Đọc thêm : Bác sĩ đến tận nhà khám bệnh với "túi y tế thông minh"