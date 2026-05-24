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Bác sĩ Bạch Mai giải đáp loạt thắc mắc bạn đọc về ung thư dạ dày

Đau âm ỉ vùng thượng vị, đầy bụng, đi ngoài phân đen hay sụt cân bất thường có thể là những dấu hiệu cảnh báo bệnh lý dạ dày nguy hiểm.
Đọc thêm : Bác sĩ Bạch Mai giải đáp loạt thắc mắc bạn đọc về ung thư dạ dày