Video
video cùng chuyên mục

Bà Trần Thị Thúy Ngọc - Phó Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam

Phần chia sẻ của chuyên gia bà Trần Thị Thúy Ngọc - Phó Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam
Đọc thêm : Sếp Deloitte: Phải chấm dứt nhìn ESG như một loại "thuế" hay thứ làm đẹp