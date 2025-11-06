Video
Ba người đàn ông trên thuyền thúng không thể vào bờ vì gió to, sóng lớn

Ba người đàn ông trú tại tỉnh Quảng Ngãi đang trôi dạt trên biển giữa lúc bão Kalmaegi đổ bộ. Do mưa to, gió lớn, công tác cứu hộ phải tạm dừng.
