Video
video cùng chuyên mục

Arsenal chấm dứt 22 năm khát danh hiệu

Sau hơn hai thập kỷ chờ đợi, Arsenal cuối cùng cũng chạm tay vào chức vô địch trong sự vỡ òa của người hâm mộ trên khắp thế giới.
Đọc thêm : Cầu thủ, cổ động viên Arsenal nhảy múa khi chấm dứt 22 năm khát danh hiệu