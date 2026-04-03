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Anna Leigh Waters và Ben Johns thắng áp đảo ở tứ kết

Cặp đôi số một PPA Tour, Anna Leigh Waters và Ben Johns đã tạo nên một trận đấu mãn nhãn, khiến Cung điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) nổ tung trong những tràng pháo tay không ngớt.
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