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Anh em mồ côi, bệnh tật nương tựa nhau sống qua ngày

Cha mất, mẹ tha phương mưu sinh, 2 anh em cùng mắc bệnh tan máu bẩm sinh, nương tựa nhau sống lặng lẽ trong căn nhà trống gió, thiếu thốn cả vật chất lẫn hơi ấm gia đình.
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