Ăn Tết sớm với học trò người H'Mông ở "cổng trời" xứ Nghệ

Gần Tết, thời tiết ở xã vùng cao Mường Lống (Kỳ Sơn, Nghệ An) chìm trong mưa rét. Ở nơi độ cao 1.400m được mệnh danh là cồng trời Nghệ An này có thời điểm nhiệt độ xuống dưới 5 độ C, mưa phùn càng khiến cái rét trở nên tê tái hơn. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt đoàn thiện nguyện Tấm lòng xứ Nghệ mang theo áo, chăn ấm, bánh chưng, giò chả… vượt quãng đường gần 250km đến với trẻ em nghèo nơi đây.