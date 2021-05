An táng hài cốt 98 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào

Sáng 15/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc (Nghệ An) diễn ra lễ an táng hài cốt 98 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại nước bạn Lào. Các hài cốt liệt sĩ này được Đội quy tập liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tìm kiếm, cất bốc trong mùa khô 2017-2018 tại các tỉnh Xiêng Khoảng, Xây Xổm Bun, Viêng Chăn (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào).