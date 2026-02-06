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An ninh thắt chặt tại buổi họp báo thông tin vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Trước thời điểm buổi họp báo diễn ra, khu vực hội trường Công an tỉnh Gia Lai được bố trí chặt chẽ, an ninh bảo đảm nghiêm ngặt.