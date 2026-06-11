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Ấm lòng những suất cơm miễn phí tiếp sức thí sinh tại Hà Nội

Hàng trăm suất cơm miễn phí được người dân chuẩn bị tại điểm thi Trường THPT Trung Giã (Hà Nội) để tiếp sức thí sinh và phụ huynh.
Đọc thêm : Ấm lòng những suất cơm miễn phí tiếp sức thí sinh tại Hà Nội