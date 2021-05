Alicia Keys hát live cực đỉnh tại People’s Choice Awards

(Dân trí) - Diva da màu Alicia Keys trình diễn tại lễ trao giải People’s Choice diễn ra cách đây ít giờ và thu hút mọi sự chú ý bởi màn trình diễn sôi nổi hấp dẫn. Cô đã thể hiện hai ca khúc là Girl On Fire và Brand New Me.