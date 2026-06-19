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Á hậu Thúy An đầu tư bếp quê 200m2, nấu lẩu từ rau vườn nhà

Giữa không gian sống hiện đại, Á hậu Thúy An khiến nhiều người bất ngờ khi dành một phần diện tích đáng kể trên tầng ba để dựng nên gian bếp quê và khu vườn xanh mướt.
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