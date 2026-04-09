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Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu sinh con trai đầu lòng, biết ơn bố mẹ chồng

Trong suốt hành trình vượt cạn, ông xã doanh nhân Phát Nguyễn luôn kề cận, đồng hành và tiếp thêm động lực tinh thần cho Chế Nguyễn Quỳnh Châu.
Đọc thêm : Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu sinh con trai đầu lòng, biết ơn bố mẹ chồng