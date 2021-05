96 giờ cảnh sát truy bắt đối tượng cứa cổ tài xế, cướp xe ôm

“Ôm” tấm ảnh nghi can được in ra từ camera an ninh trên các tuyến đường, các trinh sát hình sự Công an quận Thủ Đức (TPHCM) ròng rã suốt 4 ngày đêm đi khắp TPHCM, Bình Dương, BR-VT… để truy bắt hung thủ.