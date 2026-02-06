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7 năm bám sườn dốc làm cảnh báo sạt lở "Make in Vietnam" của hai cha con

Từ những chuyến băng rừng, bám dốc giữa nơi có nguy cơ trượt lở, hai cha con đã mở ra công nghệ cảnh báo sớm do người Việt làm chủ.
Đọc thêm : Hai cha con bám sườn dốc 7 năm, làm hệ thống cảnh báo sạt lở của người Việt