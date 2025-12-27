Video
67 ô tô đâm liên hoàn trên cao tốc Nhật Bản gây chết người

Vụ việc đã gây ra thiệt hại lớn, trong đó có ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
