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5 mẫu điện thoại phù hợp cho phụ huynh, giá từ hơn 5 triệu đồng

Với nhu cầu nghe gọi, xem YouTube, gọi video hay chụp ảnh gia đình, nhiều mẫu điện thoại hiện nay có thể đáp ứng tốt mà không cần cấu hình quá cao.
Đọc thêm : 5 mẫu điện thoại phù hợp cho phụ huynh, giá từ hơn 5 triệu đồng