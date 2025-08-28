Video
video cùng chuyên mục

3D mapping khổng lồ ở triển lãm 80 năm

Tại triển lãm 80 năm, khu vực trưng bày 3D mapping khổng lồ tái hiện những mốc son trong 80 năm phát triển đất nước thu hút nhiều khách tham quan theo dõi.
