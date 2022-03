Tại sao yếu tố gợi tình xuất hiện nhiều trong quảng cáo thời trang?

Tình dục là câu chuyện diễn ra sau cánh cửa đóng kín, nên những khắc họa về nó đặt trong bối cảnh công khai luôn tạo nên sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với số đông.

Tư duy con người ngày càng cởi mở, tình dục không còn là đề tài cấm kỵ

Văn hóa phương Tây từ lâu đã đề cao sự tự do biểu đạt, điều này cho phép họ đưa ra nhiều nội dung với các cách diễn giải đa dạng, rằng đó là vì nghệ thuật, vì giải trí, vì sự tự do biểu đạt... Đó cũng là lý do mà nhiều thương hiệu đưa ra, khi thực hiện những quảng cáo cài cắm yếu tố gợi cảm, thậm chí là gợi tình.

Trong xã hội hiện đại hôm nay, khi quyền tự do cá nhân được đề cao, phong cách gợi cảm táo bạo cũng đòi hỏi phải được tôn trọng. Đời sống văn hóa đại chúng hiện nay không ngừng đẩy lùi những giới hạn trong thị hiếu, phá tan nhiều khuôn mẫu.

Người mẫu Kate Moss và nam diễn viên Mark Wahlberg trong một quảng cáo thời trang nổi tiếng hồi thập niên 1990 (Ảnh: Forbes).

Qua năm tháng, hầu hết các nền văn hóa trên thế giới đều đã trở nên cởi mở hơn, tình dục không còn là điều quá nhạy cảm như trước nữa, người ta thoải mái đề cập trong những cuộc đối thoại hay trong các hình thức nghệ thuật như phim ảnh, nhiếp ảnh...

Tình dục là một yếu tố có tính chất nền tảng trong đời sống con người, nó cần thiết cho tương lai của loài người. Nhưng tình dục cũng là một đề tài có tính chất tế nhị, phức tạp, đồng thời luôn có sức hấp dẫn lớn đối với con người.

Về cơ bản, tình dục là câu chuyện diễn ra sau cánh cửa đóng kín, nên những khắc họa về nó đặt trong bối cảnh công khai luôn tạo nên sự tác động mạnh mẽ đối với tâm lý con người.

Khi xem một MV ca nhạc, đọc một cuốn truyện, xem một cảnh phim, hay thấy một hình ảnh quảng cáo có yếu tố "nóng bỏng", những yếu tố gợi mở về tình dục luôn khiến người xem cảm thấy bị hấp dẫn và có ấn tượng mạnh.

Nắm bắt được điều đó, những người sản xuất nội dung quảng cáo thường lồng ghép yếu tố "nóng", để tạo nên sức hấp dẫn cho nội dung quảng cáo.

Quảng cáo thời trang "đánh" mạnh vào bản năng con người

Thực tế, chúng ta luôn bị hấp dẫn bởi những khía cạnh riêng tư trong đời sống của người khác. Con người cũng luôn bị thúc đẩy bởi một khát khao, đó là khiến bản thân mình trở thành một đối tượng hấp dẫn. Chúng ta muốn bản thân mình hấp dẫn trong mắt những người khác.

Một yếu tố quan trọng để tạo nên sức hấp dẫn của một con người, đó chính là cách mà người đó thể hiện bản thân mình qua các yếu tố như ngoại hình, diện mạo, phong cách...

Người mẫu Rosie Huntington-Whiteley trong một quảng cáo hợp tác với nhà mốt danh tiếng thế giới (Ảnh: Forbes).

Có nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng ta hình thành nên những nhận định về người khác chỉ trong vòng 3 giây đầu tiên gặp người đó, và quá trình nhận định ấy phần nhiều được tạo nên bởi những gì thuộc về yếu tố bên ngoài, như biểu cảm, phong cách, thần thái...

Trong cuộc sống thực tế, bản thân chúng ta cũng nhận ra, và nhiều nghiên cứu xã hội cũng từng chỉ ra, rằng những người được số đông đánh giá là "hấp dẫn" sẽ được yêu thích hơn, dễ gây thiện cảm và thăng tiến nhanh hơn trong công việc.

Vì vậy, khát khao làm sao để bản thân mình trở nên hấp dẫn hơn là một khát khao có tính chất bản năng của con người. Cho dù chúng ta có thể đã gắn bó nghiêm túc trong một mối quan hệ tình cảm, nhưng theo bản năng, con người vẫn sẽ luôn muốn mình là một đối tượng hấp dẫn trong mắt những người khác nữa.

Đó là một nhu cầu có thật và tồn tại ở mỗi con người. Đó chính là nguồn cơn bắt đầu của việc tại sao các quảng cáo thời trang có nhiều yếu tố gợi cảm, gợi tình đến thế. Bởi các đơn vị quảng cáo hiểu được mong muốn thầm kín của tất cả những khách hàng tiềm năng.

Thế nào là yếu tố "gợi tình" trong quảng cáo?

Yếu tố gợi cảm, gợi tình tồn tại trong rất nhiều quảng cáo thời trang, từ quần áo, túi xách, giày dép, tới kính mắt và nước hoa. Các thương hiệu đều nỗ lực để hình ảnh quảng cáo của mình nổi bật và khác biệt trong thị trường có vô vàn thương hiệu và mức độ cạnh tranh đang ngày càng khốc liệt.

Từ những thương hiệu đình đám nổi tiếng toàn cầu, cho tới các thương hiệu bình dân hơn, tất cả đều lựa chọn yếu tố gợi cảm, hấp dẫn làm giá trị cốt lõi trong cách thức bán hàng, và điều đó quả thực phát huy tác dụng.

Tài tử Pierce Brosnan xuất hiện bên một cô gái gợi cảm trong một quảng cáo thời trang (Ảnh: Forbes).

Trong một bức ảnh quảng cáo cho một thương hiệu thời trang, tài tử Pierce Brosnan xuất hiện bên một cô gái. Tài tử ngồi bên bàn làm việc, mặc suit, thắt cà vạt và đang ký giấy tờ, đứng bên cạnh là một người phụ nữ quyến rũ mặc áo sơ mi đã cởi hết cúc, bên dưới lớp áo sơ mi là đồ lót.

Không có gì quá khích trong bức ảnh, nhưng những ẩn ý và hình dung thì... có. Đó chính là cách sử dụng yếu tố gợi tình để phục vụ cho mục đích bán hàng trong quảng cáo thời trang. Ở đây, đơn vị quảng cáo đã sử dụng một bức ảnh tĩnh để gợi lên những hình dung "sinh động" trong tưởng tượng của người xem quảng cáo.

Để biến yếu tố gợi cảm, gợi tình trở thành một công cụ hiệu quả trong hoạt động quảng cáo bán hàng đòi hỏi yếu tố sexy phải đạt đến sự tinh tế, hấp dẫn và phản ánh được thị hiếu của nhóm đối tượng khách hàng hướng đến.

Nếu yếu tố sexy bị sử dụng quá thô thiển chỉ nhằm mục đích gây sốc, nhằm thu hút sự chú ý một cách bất chấp, thì thương hiệu có thể được để ý tới trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng không tạo nên hiệu ứng tích cực trong hoạt động bán hàng về lâu dài.

Yếu tố gợi cảm, gợi tình ngày càng đi xa, các giới hạn không ngừng bị đẩy lùi

Các quảng cáo đồ nội y luôn nhấn mạnh vào yếu tố gợi cảm, gợi tình. Qua thời gian, những món đồ nội y vốn từng một thời bị xem là tế nhị, nhạy cảm, giờ đã trở thành tâm điểm của những quảng cáo nóng bỏng xuất hiện công khai. Nhìn chung, yếu tố sexy vẫn tiếp tục đi xa và không ngừng đẩy lùi những giới hạn trong quan niệm xã hội.

Thế giới mà chúng ta đang sống không ngừng thay đổi, các giới hạn ngày càng được nới rộng, sự cởi mở đón nhận những điều khác biệt, mới mẻ được đề cao hơn bao giờ hết. Internet đã góp phần vào việc phá vỡ những giới hạn truyền thống và khiến nhiều quan niệm sống phải thay đổi qua thời gian.

Nữ diễn viên Keira Knightley trong một quảng cáo hợp tác với một nhà mốt danh tiếng (Ảnh: Forbes).

Dẫu vậy, truyền thông quốc tế cũng đã nói từ lâu về việc có những hình ảnh quảng cáo thời trang có tính chất khiêu dâm và gây ảnh hưởng không tốt đối với văn hóa đại chúng. Thực tế, nhiều chuyên gia thời trang cho rằng những thương hiệu hướng đến sự phát triển bền vững rất hiếm khi đưa vào yếu tố gợi tình thái quá trong các quảng cáo của họ.

Sự gợi tình quá đà thường chỉ xuất hiện trong các quảng cáo nước hoa. Bởi đối với nước hoa, không có cách nào để người xem quảng cáo có những ấn tượng và hình dung về mùi hương của sản phẩm.

Vì vậy, các quảng cáo nước hoa thường nhấn mạnh vào câu hỏi: Tại sao chúng ta nên dùng nước hoa? Đó là để hấp dẫn người khác. Vì vậy, các quảng cáo nước hoa thường có xu hướng đưa vào yếu tố gợi tình khá mạnh.

Thực tế, những hình ảnh gợi cảm, gợi tình không chỉ xuất hiện trong những quảng cáo thời trang, mà còn đang xuất hiện nhiều hơn bao giờ hết trên các nền tảng mạng xã hội. Để cấm đoán những hình ảnh này là rất khó, điều cần làm là hướng tới việc giáo dục thanh thiếu niên về sự tự tin đối với diện mạo bản thân, biết kiểm soát chính mình, như thế, những hệ lụy tiêu cực sẽ được giảm đi nhiều.

Thế hệ trẻ hiện giờ dễ dàng tiếp xúc với những hình ảnh gợi tình. Ở các thế hệ trước, những hình ảnh ấy bị xem là nhạy cảm và không xuất hiện công khai nhiều như bây giờ.

Hiện giờ, những giới hạn về sự phóng khoáng ngày càng bị đẩy lùi. Đó là một chuyển động trong thị hiếu thẩm mỹ của công chúng đương đại, nhưng rồi thị hiếu cũng sẽ phải thay đổi và biến hóa qua thời gian, để chuyển sang một thứ gì đó khác.

Khi những hình ảnh gợi cảm, gợi tình đã trở nên quá bình thường và không còn tạo được hiệu ứng với công chúng, rất có thể người ta sẽ chuyển sang hướng ngược lại để nhận được sự quan tâm của số đông. Những quảng cáo thời trang mang phong cách cổ điển, kín đáo hơn đã bắt đầu xuất hiện. Đó chính là vòng quay luân chuyển của mốt, của thị hiếu thẩm mỹ.

Yếu tố gợi tình đã và đang xuất hiện nhiều trong quảng cáo thời trang, nhưng rất có thể trong tương lai, yếu tố gợi tình sẽ bị thất thế và biến mất dần trong quảng cáo thời trang.

Bích Ngọc

Theo Forbes

27/03/2022