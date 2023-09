Phát ngôn của đạo diễn bị cáo buộc ấu dâm, kết hôn với con nuôi của bạn gái

Đạo diễn Woody Allen và 30 năm sống trong tai tiếng

Trong cuộc đời đạo diễn người Mỹ Woody Allen (87 tuổi), tai tiếng lớn nhất của ông là khi bị con gái nuôi Dylan Farrow tố cáo quấy rối tình dục hồi tháng 8/1992. Ở thời điểm tố cáo, Dylan mới lên 7 tuổi. Dylan Farrow được Woody Allen cùng nhận nuôi với nữ diễn viên Mia Farrow - người tình một thuở của ông, cặp đôi gắn bó với nhau từ năm 1980 đến năm 1992.

Trong lĩnh vực điện ảnh, đạo diễn Woody Allen và nữ diễn viên Mia Farrow từng có hơn một thập kỷ hợp tác qua 13 bộ phim. Ông Allen và bà Farrow chia tay sau khi mối quan hệ tình cảm giữa ông và người con gái nuôi của bà Farrow - cô Soon-Yi Previn - bị phát hiện.

Sau khi chia tay, ông Allen bị bà Farrow cáo buộc quấy rối tình dục đối với con gái nuôi của họ - cô bé Dylan (khi ấy đang ở tuổi lên 7). Dù vậy, ông Allen không bị kết tội bởi sự việc không có đủ những bằng chứng để tòa án đưa ra một kết luận.

Đạo diễn Woody Allen bên con trai ruột và con gái nuôi khi còn gắn bó với nữ diễn viên Mia Farrow (Ảnh: Daily Mail).

Về phần mình, đạo diễn Woody Allen luôn một mực phủ nhận những cáo buộc này và khẳng định rằng những gì mà cô bé Dylan nói ra đều là do mẹ nuôi - nữ diễn viên Mia Farrow - "giật dây", như một cách để bà "trả thù" ông Allen, khi bà phát hiện ra ông có mối quan hệ tình cảm với một người con gái nuôi của bà.

Những điều tra của nhà chức trách sau đó khẳng định rằng không có bằng chứng cho thấy cô bé Dylan bị đạo diễn Woody Allen quấy rối tình dục. Dù vậy, qua năm tháng, Dylan Farrow vẫn luôn khẳng định mình đã bị đạo diễn Woody Allen quấy rối, điều này gây ảnh hưởng rất lớn tới tên tuổi và sự nghiệp của đạo diễn Allen.

Thực tế, cho tới hôm nay, nữ diễn viên Mia Farrow và con gái nuôi Dylan vẫn thường phản ứng trước những dự án phim mới của ông Allen, họ chỉ trích những ngôi sao hợp tác với ông. Khi ông cho ra mắt tự truyện, họ cũng phản đối dữ dội, khiến nhiều nhà xuất bản ngần ngại rồi từ chối hợp tác với ông Allen để tránh gây tranh cãi.

Ở tuổi 87, đạo diễn Woody Allen đã có 3 thập kỷ sống trong lùm xùm tai tiếng vì những câu chuyện đời tư. Về Soon-Yi Previn - con gái nuôi của nữ diễn viên Mia Farrow, lúc đạo diễn Allen mới bắt đầu mối quan hệ với cô hồi năm 1992, Woody Allen đã 57 tuổi, còn Soon-Yi Previn mới 22 tuổi.

Đạo diễn Woody Allen cùng vợ và 2 người con nuôi xuất hiện trên thảm đỏ LHP Venice (Ảnh: Daily Mail).

Sau khi mối quan hệ giữa 2 người bị bà Mia Farrow phát hiện, Allen và Previn quyết định công khai chuyện tình cảm. Họ kết hôn tại Venice (Italy) hồi năm 1997. Về sau, 2 người nhận nuôi 2 bé gái. Cuộc hôn nhân của Allen và Previn đã kéo dài gần 3 thập kỷ.

Về mối quan hệ với Previn, đạo diễn Woody Allen từng nói: "Tôi không phải cha nuôi hay cha dượng của Soon-Yi. Tôi chưa từng sống trong một nhà với Mia Farrow. Tôi chưa từng ngủ lại trong nhà của Mia Farrow, và tôi cũng không mấy khi ở đó, cho tới khi tôi có con đẻ và nhận con nuôi cùng với Mia.

Tôi chưa từng ăn một bữa cơm gia đình nào ở đó. Tôi không đóng vai trò như một người cha đối với những người con mà Mia đã nhận nuôi từ trước khi cô ấy gắn bó với tôi".

Woody Allen cũng khẳng định rằng Soon-Yi chưa từng đối xử với ông như một người cha và họ cũng hiếm khi nói chuyện với nhau cho tới khi bắt đầu nảy sinh tình cảm. Lúc bắt đầu mối quan hệ hồi năm 1992, Woody Allen 57 tuổi, còn Soon-Yi Previn 22 tuổi.

Đạo diễn Woody Allen thản nhiên xuất hiện ở Liên hoan phim Venice, bất chấp phản ứng

Tại Liên hoan phim Venice đang diễn ra, đạo diễn Woody Allen quảng bá cho phim mới của ông - bộ phim Coup de Chance. Tại sự kiện, ông Allen đã cùng vợ và 2 người con nuôi xuất hiện trên thảm đỏ. Ông thoải mái trả lời các câu hỏi mà báo chí đặt ra, bao gồm cả những câu hỏi xoay quanh cáo buộc quấy rối tình dục đối với con gái nuôi năm xưa.

Ông Allen cho rằng văn hóa tẩy chay đã có lúc bộc lộ "những điều ngớ ngẩn". Ông lấy chính câu chuyện đời mình ra làm dẫn chứng, Allen đã luôn bị bài xích và bị tẩy chay ở các cấp độ vì nghi vấn quấy rối tình dục đối với con gái nuôi. Nghi vấn này đã đeo bám ông hàng thập kỷ.

Đạo diễn Woody Allen thoải mái trả lời các câu hỏi mà báo chí đặt ra cho ông ở LHP Venice (Ảnh: Daily Mail).

Ông nói: "Tôi cho rằng khi chúng ta đề cao việc phải tẩy chay cá nhân nào đó trong giới nghệ sĩ, có thể chính văn hóa - nghệ thuật cũng sẽ phải chịu những bước lùi. Tôi thấy văn hóa tẩy chay có những lúc bộc lộ những điều ngớ ngẩn. Bất cứ xu hướng nào đưa lại lợi ích đều tốt cả, nhưng trong văn hóa tẩy chay, có những khi tôi thấy mọi chuyện bị đẩy đi quá xa, trở nên ngớ ngẩn.

Đó là khi người ta trở nên cực đoan, cố gắng để tạo ra vấn đề, dù mọi chuyện không đáng phải như vậy. Về phần mình, tôi không suy nghĩ về việc mình có bị tẩy chay hay không. Tôi cũng không hiểu bị tẩy chay có nghĩa là như thế nào. Tôi chỉ biết rằng qua năm tháng, đối với tôi, mọi việc vẫn như vậy. Tôi vẫn tập trung làm những bộ phim của mình".

Đạo diễn Allen khẳng định rằng ông không bao giờ là một nhân vật độc hại đối với sự phát triển và tiến bộ của nữ giới. Ngược lại, ông Allen tin rằng ông đã có đóng góp tích cực cho sự tiến bộ của nữ giới trong nền công nghiệp làm phim: "Tôi đã làm 50 phim điện ảnh. Tôi luôn đưa phụ nữ vào ê-kíp làm phim của mình. Tôi luôn trả thù lao cho họ ngang bằng nam giới.

Tôi đã làm việc với hàng trăm nữ diễn viên và chưa bao giờ có một người nào phải lên tiếng phàn nàn về tôi trong quá trình hợp tác. Chưa có ai nói rằng tôi là người xấu tính, khó ưa trong công việc, chưa có ai nói rằng họ bị tôi quấy rối trong quá trình hợp tác.

Tôi đã làm việc với những phụ nữ ở đủ các cấp độ của danh tiếng, từ nữ diễn viên quần chúng vô danh cho tới nữ diễn viên ngôi sao đình đám, chưa ai phải phàn nàn về tôi, vì chẳng có điều gì để phải phàn nàn".

Nhóm người phản đối sự xuất hiện của đạo diễn Woody Allen ở LHP Venice (Ảnh: Daily Mail).

Xuất hiện tại Liên hoan phim Venice lần này, đạo diễn Woody Allen một lần nữa phủ nhận cáo buộc quấy rối tình dục năm xưa: "Những phản ứng của tôi trước cáo buộc vẫn luôn như vậy. Sự việc đã được nhà chức trách điều tra tới 2 lần. Cả 2 cuộc điều tra đều kéo dài và được tiến hành rất chi tiết, tỉ mỉ, sau cùng, họ đã kết luận rằng những cáo buộc là không có căn cứ.

Việc những cáo buộc này còn mãi bị nhắc lại khiến tôi nghĩ rằng có lẽ mọi người thích vậy. Có lẽ có điều gì thú vị đối với mọi người chăng? Tại sao vậy? Tôi nghĩ chỉ có một cách giải quyết thấu đáo là tiến hành điều tra, người ta đã điều tra tôi rồi đấy thôi".

Ông Allen cho biết rằng ông đã không gặp lại con gái nuôi Dylan Farrow từ nhiều năm nay, nhưng ông luôn sẵn sàng gặp lại để hàn gắn mối quan hệ đổ vỡ với cô.

Giám đốc nghệ thuật của Liên hoan phim Venice - ông Alberto Barbera - đã lên tiếng bảo vệ quyết định mời đạo diễn Allen tới tham dự liên hoan. Ông Barbera nói: "Đạo diễn Woody Allen từng bị điều tra 2 lần hồi cuối thập niên 1990, sau cùng, ông được cơ quan điều tra khẳng định là vô tội. Về việc mời ông tới dự liên hoan, tôi không thấy có vấn đề gì cả".

Đạo diễn Woody Allen thản nhiên xuất hiện ở Liên hoan phim Venice (Video: Daily Mail).

Đạo diễn người Mỹ Woody Allen đã có gần 7 thập kỷ làm phim, ông từng nhận được 24 đề cử Oscar và giành về 4 giải. Ông Allen hiện là người nhận được nhiều đề cử nhất tại giải Oscar ở hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc, với tổng cộng 16 đề cử.

Ông từng giành được 4 giải Oscar, một giải cho Đạo diễn xuất sắc (với phim Annie Hall - 1977) và 3 giải cho Kịch bản gốc xuất sắc (với phim Annie Hall - 1977; Hannah and Her Sisters - 1986; Midnight in Paris - 2011).

Sự nghiệp làm phim của Woody Allen bội thu các đề cử và giải thưởng điện ảnh. Rất nhiều diễn viên nổi tiếng muốn đóng phim của ông để có cơ hội xuất hiện trong những dự án phim nghệ thuật chất lượng.

Dù vậy, sau khi hợp tác, nhiều diễn viên bị chỉ trích vì đã làm việc với người từng vướng phải cáo buộc ấu dâm. Để xoa dịu sự chỉ trích, nhiều diễn viên lên tiếng giải thích rằng họ đã không cân nhắc thấu đáo, họ cảm thấy hối hận vì đã hợp tác với Woody Allen và sẽ quyên góp toàn bộ thù lao cho hoạt động từ thiện.

Nhóm người phản đối sự có mặt của đạo diễn Woody Allen ở LHP Venice (Video: Daily Mail).

Thực tế, Woody Allen đã luôn là nhân vật gây tranh cãi xuyên suốt nhiều thập kỷ. Ông là một đạo diễn nổi tiếng tài năng, đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá, nhưng ông cũng có một đời tư tai tiếng, khi vướng phải cáo buộc ấu dâm và có mối quan hệ gây tranh cãi với con gái nuôi của bạn gái.

Phim mới của đạo diễn Allen - Coup de Chance - là bộ phim điện ảnh thứ 50 do ông thực hiện, phim hoàn toàn sử dụng tiếng Pháp. Đạo diễn Allen cho biết ông sắp giải nghệ, bộ phim Coup de Chance sẽ là một trong những bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp của ông.

Coup de Chance (tạm dịch: May mắn bất ngờ) xoay quanh một cặp đôi lý tưởng. Họ là cặp đôi hoàn hảo trong mắt những người xung quanh, khi cả hai cùng có sự nghiệp thành đạt, tài chính vững vàng và vẫn luôn gắn bó bền chặt bên nhau. Nhưng rồi người vợ tình cờ gặp lại một bạn học cũ thời trung học, cô như bị mê hoặc. Qua những cuộc gặp gỡ, đôi bạn học năm xưa ngày càng trở nên thân thiết.

Trailer phim "Coup De Chance" của đạo diễn Woody Allen (Video: Woody Allen/YouTube).

Theo The Guardian/New York Post