Những tài năng điện ảnh kiệt xuất vật lộn với đời tư tai tiếng

Hoạt động vinh danh và làn sóng tẩy chay có những khi cùng xảy ra một lúc xung quanh một ngôi sao nổi tiếng, điều này khiến người ta đặt câu hỏi: Sự nghiệp và đời tư có liên quan tới nhau không?

Hãy cùng điểm lại những nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh, họ tài năng, nhận được nhiều giải thưởng, thậm chí được vinh danh, nhưng đời tư lại vấp phải những lùm xùm, bê bối, hoặc đang phải đối diện với những cáo buộc gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tên tuổi, hình ảnh.

Johnny Depp bị vợ cũ cáo buộc bạo hành trong gia đình

Khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Amber Heard, tài tử Johnny Depp phải đối diện với cáo buộc bạo hành trong gia đình.

Mặc dù Johnny Depp một mực phủ nhận những cáo buộc, nhưng điều này vẫn gây ảnh hưởng tiêu cực nặng nề đối với hình ảnh của nam tài tử trong giới làm phim, khiến sự nghiệp của Depp chịu nhiều tổn hại.

Chẳng hạn, anh bị mất vai trong sê-ri phim điện ảnh "Fantastic Beasts". Dự án phim mới của anh - "Minamata" chịu sự thờ ơ, lạnh nhạt của hãng phát hành, thậm chí, phim còn chưa có được một thời điểm ra mắt chính thức tại Mỹ. Các thương hiệu không còn tìm tới Depp để mời đóng quảng cáo, thương hiệu nào vẫn tiếp tục cộng tác với anh từng vấp phải chỉ trích.

Các dự án phim mới cũng ngần ngại trong việc mời Depp tham gia vì sợ phải đối diện với những nguy cơ. Chính nam tài tử đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trong tháng này rằng anh đang bị Hollywood tẩy chay:

"Hollywood vẫn đang tẩy chay tôi phải không? Một người đàn ông, một nam diễn viên đã phải trải qua một cuộc ly hôn rất khổ sở và hỗn loạn, và anh ta đã bị tẩy chay trong suốt mấy năm qua, thực tế là như vậy đấy".

Giữa bối cảnh ấy, Johnny Depp được Liên hoan phim San Sebastian (Tây Ban Nha) trao giải thành tựu cống hiến trọn đời (giải Donostia) vào cuối tháng 9 này, vì những đóng góp xuất sắc trong nền công nghiệp điện ảnh.

LHP này cũng gọi Johnny Depp là "một trong những nam diễn viên tài năng và linh hoạt nhất của nền điện ảnh đương đại". Tuyên bố vinh danh Johnny Depp của LHP San Sebastian đã vấp phải những sự phản ứng từ một số hiệp hội bảo vệ phụ nữ tại Tây Ban Nha.

Johnny Depp được Liên hoan phim San Sebastian (Tây Ban Nha) trao giải thành tựu cống hiến trọn đời (giải Donostia) vào cuối tháng 9 này.

Giám đốc của LHP - ông José Luis Rebordinos đã chia sẻ về quyết định vinh danh Johnny Depp rằng: "Vai trò của một liên hoan phim là lựa chọn ra những phim xuất sắc nhất trong năm và ghi nhận những người đã có đóng góp cho nghệ thuật điện ảnh. Giải Donostia được trao cho Johnny Depp là sự ghi nhận của chúng tôi dành cho một diễn viên xuất sắc, một người đã có sự nghiệp lớn trong lĩnh vực điện ảnh".

Trước đây, Johnny Depp cũng đã có những lần tới dự LHP San Sebastian và có phim tham gia tranh giải tại đây. Johnny Depp (hiện 58 tuổi) là một diễn viên, nhà sản xuất phim, nhạc công người Mỹ. Trong sự nghiệp của mình, anh đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá trong lĩnh vực diễn xuất, có 3 lần được đề cử tại giải Oscar.

Trong thập niên 1990, Depp ghi dấu ấn với các phim "What's Eating Gilbert Grape" (1993), "Benny and Joon" (1993), "Dead Man" (1995), "Donnie Brasco" (1997) và "Fear and Loathing in Las Vegas" (1998).

Depp cũng cộng tác với đạo diễn nổi tiếng Tim Burton trong các phim "Edward Scissorhands" (1990), "Ed Wood" (1994), "Sleepy Hollow" (1999), "Charlie and the Chocolate Factory" (2005), "Corpse Bride" (2005), "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street" (2007), và "Alice in Wonderland" (2010).

Trong thập niên 2000, Depp trở thành một trong những ngôi sao ăn khách nhất ngoài phòng vé khi đảm nhận vai Jack Sparrow trong sê-ri phim điện ảnh "Cướp biển vùng Caribbean". Johnny Depp đã có những lần xuất hiện trong danh sách các nam diễn viên được trả thù lao cao nhất thế giới, năm 2012, anh từng đứng đầu danh sách thống kê với thu nhập 75 triệu USD.

Johnny Depp trong trailer phim "Minamata" (2020)

Đạo diễn Roman Polanski cả cuộc đời bị bao trùm bởi scandal ấu dâm

Đạo diễn Roman Polanski (hiện 88 tuổi) là một nhà làm phim người Pháp gốc Ba Lan.

Tháng 3/2020, khi đạo diễn Roman Polanski giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại giải César (giải thưởng điện ảnh được ví như "Oscar của nước Pháp"), hàng loạt những động thái phản đối đã xảy ra.

Ngay sau khi tên của vị đạo diễn được xướng lên, trong khán phòng đã có những tiếng la ó phản đối, hai diễn viên được giao nhiệm vụ xướng tên đã nhanh chóng rời khỏi sân khấu, một số phụ nữ có mặt trong khán phòng liền đồng loạt bỏ về giữa sự kiện.

Trước đó, đạo diễn Polanski đã tuyên bố rằng ông sẽ không dự lễ trao giải Césars vì lo sợ rằng mình sẽ gặp phải những sự công kích dữ dội. Dù bộ phim "J'Accuse" (Sĩ quan và điệp viên) của đạo diễn Polanski nhận được 12 đề cử, giành về 3 giải, nhưng không có thành viên nào trong đoàn phim có mặt tại lễ trao giải César.

Chỉ riêng việc bộ phim của vị đạo diễn nhận được nhiều đề cử tại giải Césars đã gây nên nhiều luồng dư luận phản đối tại Pháp. Nhiều thành viên trong Viện hàn lâm Điện ảnh Pháp đã xin từ chức vì bênh vực cho quyết định đề cử và trao giải cho phim của đạo diễn Polanski, họ cho rằng vai trò của Viện không phải là "phán xét đạo đức" khi bình xét trao giải cho những bộ phim điện ảnh.

Đây không phải lần đầu tiên những sự phản đối nổi lên xoay quanh đạo diễn Polanski làm ảnh hưởng tới lễ trao giải Césars. Hồi năm 2017, khi đạo diễn Polanski được giao vai trò đạo diễn sự kiện trao giải này, ông đã phải từ chối vì một làn sóng phản đối dấy lên.

Đạo diễn Roman Polanski tài năng có tiếng trong giới làm phim quốc tế, nhưng cả cuộc đời gắn liền với sự việc bê bối từng xảy ra hồi năm 1977.

Khi ấy, Polanski đã thừa nhận tội trạng và chủ động dàn xếp với gia đình nạn nhân để được hưởng sự khoan hồng trước pháp luật. Nhưng ngay trước khi tòa tuyên án, Polanski liền bỏ trốn khỏi nước Mỹ và tới Pháp sinh sống. Từ đó, ông không quay trở lại nước Mỹ để tránh bản án vẫn đang chờ đợi mình, đồng thời, ông cũng không đi qua những nước có ký kết hiệp ước dẫn độ tội phạm với Mỹ.

Đạo diễn Roman Polanski (hiện 88 tuổi) là một nhà làm phim người Pháp gốc Ba Lan. Bộ phim điện ảnh đầu tiên của ông - "Knife in the Water" (1962) đã nhận được đề cử tại giải Oscar cho Phim quốc tế xuất sắc nhất.

Năm 1968, ông chuyển tới Hollywood (Mỹ) và gây tiếng vang với phim kinh dị "Rosemary's Baby" (1968). Năm 1978, sau khi Polanski trốn sang Pháp, ông tiếp tục làm phim, có thể kể tới các phim như "Tess" (1979), "The Pianist" (2002), "The Ghost Writer" (2010), "Venus in Fur" (2013) và "An Officer and a Spy" (2019).

Trong sự nghiệp, ông Polanski từng nhận được 5 đề cử Oscar, giành về một giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc hồi năm 2003 với phim "The Pianist".

Ông còn nhận được nhiều giải thưởng danh giá khác trong giới điện ảnh, trong đó có một giải Cành Cọ Vàng của LHP Cannes (Pháp) và nhiều giải Cesar (giải thưởng điện ảnh danh giá nhất của Pháp).

Trailer phim "The Pianist" (2002), một phim của đạo diễn Roman Polanski

Đạo diễn Woody Allen bị bạn gái cũ và con gái nuôi cáo buộc ấu dâm

Ông Woody Allen (hiện 85 tuổi) là một đạo diễn người Mỹ, ông đã có hơn 6 thập kỷ làm phim, từng nhận được 24 đề cử Oscar và giành về 4 giải.

Ông Allen hiện là người nhận được nhiều đề cử Oscar nhất ở hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc, với tổng cộng 16 đề cử. Ông từng giành được 4 giải Oscar, một giải cho Đạo diễn xuất sắc (với phim "Annie Hall" - 1977) và 3 giải cho Kịch bản gốc xuất sắc (với phim "Annie Hall" - 1977; "Hannah and Her Sisters" - 1986; "Midnight in Paris" - 2011).

Có thể nói, sự nghiệp làm phim của Woody Allen bội thu các đề cử và giải thưởng điện ảnh. Rất nhiều diễn viên nổi tiếng muốn tham gia vào các dự án phim của ông để có cơ hội xuất hiện trong những dự án phim nghệ thuật chất lượng.

Dù vậy, sau khi hợp tác, nhiều diễn viên bị chỉ trích vì làm việc với người từng vướng phải cáo buộc ấu dâm. Để xoa dịu sự chỉ trích, nhiều diễn viên lên tiếng giải thích rằng họ đã không cân nhắc thấu đáo, cảm thấy hối hận vì đã hợp tác với Woody Allen và sẽ quyên góp toàn bộ thù lao cho hoạt động từ thiện.

Thực tế, Woody Allen là một cái tên của những sự tranh cãi kéo dài liên miên xuyên suốt nhiều thập kỷ trong giới điện ảnh. Ông là một đạo diễn tài năng nhận được nhiều giải thưởng danh giá, nhưng cũng là người mà gần như cả cuộc đời gắn liền với cáo buộc ấu dâm.

Năm 1979, Woody Allen bắt đầu mối quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Mia Farrow.

Năm 1979, Woody Allen bắt đầu mối quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Mia Farrow, trong điện ảnh, họ cũng có hơn một thập kỷ hợp tác qua 13 dự án phim. Ông Allen và bà Farrow chia tay sau khi ông Allen bắt đầu mối quan hệ tình cảm với người con gái nuôi của bà - cô Soon-Yi Previn.

Sau khi chia tay, ông Allen bị bà Farrow cáo buộc lạm dụng tình dục đối với con gái nuôi của họ - cô bé Dylan (khi ấy đang ở tuổi lên 7). Dù vậy, ông Allen không bị kết tội bởi sự việc không có đủ những bằng chứng để tòa án đưa tới một kết luận.

Ông Allen kết hôn với cô Soon-Yi vào năm 1997 và họ vẫn gắn bó từ đó đến nay.

Về phần mình, ông Allen luôn phủ nhận cáo buộc ấu dâm. Về sau, ông kết hôn với cô Soon-Yi vào năm 1997 và họ vẫn gắn bó từ đó đến nay.

Thực tế, cho tới hôm nay, cáo buộc ấu dâm năm xưa vẫn có những lúc được phía bà Mia Farrow và con gái nuôi Dylan nhắc lại, họ phản ứng trước những dự án phim mới của ông Allen, chỉ trích những ngôi sao hợp tác với ông. Khi ông cho ra mắt cuốn tự truyện "Apropos of Nothing" hồi năm ngoái, họ cũng phản đối, nhiều nhà xuất bản đã từ chối hợp tác với ông Allen để tránh hệ lụy.

Trailer phim "Annie Hall" (1977), một phim của đạo diễn Woody Allen

***

Những nhân vật kể trên đều là những người nổi tiếng và tài năng trong giới điện ảnh quốc tế, trước những vấn đề lùm xùm xảy ra trong đời tư của họ, truyền thông - công chúng - đồng nghiệp có những cách nhìn nhận và đánh giá trái chiều.

Cho tới giờ, câu hỏi rằng "sự nghiệp của một ngôi sao có nên tách ra khỏi đời tư của họ hay không?" vẫn là một "câu hỏi khó", gây nên tranh luận trong giới điện ảnh.

Bích Ngọc

Theo The Guardian/Hollywood Reporter