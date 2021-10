Những nghệ sĩ qua đời khi đang biểu diễn trên sân khấu

Đã có những diễn viên, ca sĩ, ảo thuật gia, nhạc trưởng… qua đời ngay trên sân khấu khi đang tham gia biểu diễn.

Trong năm 2021 này có hai nghệ sĩ trên thế giới đã qua đời khi đang tham gia biểu diễn trên sân khấu.

Nghệ sĩ Milan Lasica (Ảnh: What Culture).

Hồi tháng 7 năm nay, nghệ sĩ người Slovakia - ông Milan Lasica đã qua đời ở tuổi 81 khi tham gia hát trong một chương trình ca nhạc tổ chức ở thành phố Bratislava. Ngay khi ông vừa hoàn tất phần trình bày ca khúc có tên "Tôi là người lạc quan", ông cúi đầu chào khán giả, bước xuống khỏi sân khấu rồi bị ngất. Dù nhanh chóng được cấp cứu, nhưng ông Lasica đã ra đi vì cơn đau tim đột ngột.

Trong tháng 10 này, nam diễn viên trẻ người Nga - Yevgeny Kulesh đã qua đời một cách thương tâm ở tuổi 38, khi đang tham gia vở diễn "Sadko" tại nhà hát kịch Bolshoi ở Moscow, Nga. Khi chuyển cảnh, mô hình của phân cảnh mới được hệ thống dây cáp đưa từ trên cao xuống mặt sân khấu, sự cố nghiêm trọng đã xảy ra.

Diễn viên Yevgeny Kulesh (Ảnh: Daily Mail).

Anh Kulesh vì lý do nào đó đã đứng đúng vào vị trí mà khối mô hình to và nặng đang chạy xuống, anh bị khối mô hình đè lên người và qua đời một cách thương tâm. Sự việc bi kịch này đang được nhà chức trách tại Nga điều tra.

Thực tế, trong lịch sử ngành biểu diễn trên khắp thế giới, ở các bộ môn nghệ thuật, qua các thời kỳ khác nhau, đã có nhiều nghệ sĩ qua đời khi đang tham gia biểu diễn.

Dưới đây là một số trường hợp như thế:

Nam ca sĩ người Mỹ Johnny Ace: Năm 1954, nam ca sĩ 25 tuổi của dòng nhạc R&B - Johnny Ace đang biểu diễn tại nhà hát ở bang Texas, Mỹ, vào đúng ngày Giáng sinh thì bất ngờ ngộ sát chính mình khi vô tình bắn thẳng súng vào đầu lúc đang trong giờ nghỉ giải lao. Khi đó, Johnny Ace đang… chơi với súng ở phía hậu trường thì bất ngờ tiếng nổ vang lên. Sau khi chĩa súng vào một vài người để trêu, Johnny Ace chĩa súng vào đầu mình và… bóp cò, điều không ngờ là trong khẩu súng ấy hóa ra vẫn còn đạn.

Nam diễn viên hài người Anh Kenneth Horne: Ông đã bất ngờ qua đời vì đau tim năm 1969 ở tuổi 62 khi đang dẫn chương trình tại lễ trao giải dành cho các nhà sản xuất và đạo diễn chương trình truyền hình của Anh. Ngay sau khi Kenneth Horne bày tỏ hy vọng khán giả sẽ tiếp tục theo dõi một chương trình hài kịch trên sóng phát thanh, trong đó ông là cây hài chính, Horne đã bất ngờ ngã quỵ trên sân khấu.

Nhà văn - nhà biên kịch người Mỹ J.I. Rodale: Rodale là khách mời của một talkshow truyền hình năm 1971, khi đó, ông đang ở tuổi 72, bất ngờ Rodale bị lên cơn đau tim sau khi hoàn tất cuộc phỏng vấn. Trước đó, Rodale còn nói đùa rằng: "Sức khỏe tôi tốt đến mức vừa hôm qua, khi bị ngã cầu thang, tôi đã cười ha hả".

Nghệ sĩ guitar người Scotland - Les Harvey: Năm 1972, nghệ sĩ guitar Les Harvey - thành viên của ban nhạc Stone the Crows - đang biểu diễn trên sân khấu ở Wales thì bị điện giật thiệt mạng, nguyên nhân là do một chiếc micro bị rò điện. Khi đó, Les Harvey mới ở tuổi 27, anh qua đời trước sự chứng kiến đầy kinh hãi của hàng ngàn fan hâm mộ.

Nghệ sĩ đi dây trên không người Mỹ Karl Wallenda (Ảnh: What Culture).

Nghệ sĩ đi dây trên không người Mỹ Karl Wallenda: Karl Wallenda là một nghệ sĩ xiếc chuyên trình diễn những tiết mục nguy hiểm tính mạng. Ông đặc biệt nổi tiếng bởi luôn trình diễn mà không sử dụng các thiết bị an toàn. Năm 1978, ở tuổi 73, cuộc đời ngập tràn mạo hiểm của ông đã kết thúc khi cuối cùng vận may không mỉm cười thêm nữa.

Wallenda đã bị ngã xuống từ độ cao của một tòa nhà 10 tầng khi đang thực hiện màn đi dây trên không với sợi dây được mắc qua hai tòa nhà cao tầng ở San Juan, Puerto Rico. Gió mạnh đã khiến Wallenda bị mất thăng bằng.

Diễn viên hài người Anh Eric Morecambe: Năm 1984, nam diễn viên hài 58 tuổi người Anh - một trong những tài năng diễn xuất nổi tiếng của Anh - đã bị một cơn đau tim ngay trên sân khấu. Sau màn biểu diễn thứ 6, Morecambe bị quỵ ngã khi vừa bước chân vào cánh gà.

Nam diễn viên hài người Anh Tommy Cooper: Trong sự nghiệp tấu hài của mình, nam diễn viên Tommy Cooper đã khiến khán giả "cười lăn cười bò" ngay cả trong phút giây ông quỵ ngã trên sân khấu vì một cơn đau tim. Năm 1984, ở tuổi 63, khi Copper đang được một nữ diễn viên xinh đẹp choàng áo trên sân khấu, ông liền ngã xuống.

Khán giả tưởng nhân vật mà Cooper đảm nhiệm bị "sét đánh" khi đứng trước người đẹp. Tất cả đều tưởng rằng đó là một phần kịch bản. Người ta vẫn tiếp tục cười cho tới khi nhận ra có chuyện không ổn… Cooper đã ra đi ngay trước mắt họ.

Nữ diễn viên kịch người Mỹ Edith Webster: Trong suốt cuộc đời mình, nữ diễn viên 60 tuổi chỉ là một diễn viên vô danh, tuy vậy, cái chết của bà đủ khiến Edith Webster được người ta nhắc nhớ mãi. Bà Edith Webster đã qua đời ngay trên sân khấu, đúng trong cảnh nhân vật của bà… qua đời.

Sự việc xảy ra vào năm 1986, nhân vật của bà Webster sẽ hát bài "Please don't talk about me when I'm gone" (Làm ơn đừng nói về tôi sau khi tôi chết), rồi sau đó ngồi sụp xuống và chết. Khi bà Webster ngồi sụp xuống, bà đã không hề diễn… Khán giả đã dành cho bà một tràng pháo tay nhưng lúc này, bà Webster đã không còn nghe thấy nữa, bà ra đi ngay khi nhân vật của mình lìa trần.

Ca sĩ người Mỹ Mark Sandman (Ảnh: What Culture).

Ca sĩ người Mỹ Mark Sandman: Năm 1999, ở tuổi 46, Mark Sandman - giọng ca chính của ban nhạc Morphine - đã bất ngờ qua đời trên sân khấu khi đang trình diễn tại Ý vì một cơn đau tim. Vào đêm mà Sandman biểu diễn, nhiệt độ lên cao, cùng với những căng thẳng, áp lực và sức khỏe vốn sẵn bất ổn, nam ca sĩ đã ra đi ngay trong đêm nhạc.

Nam diễn viên người Ý Renato Di Paolo: Năm 2000, ở tuổi 23, Renato Di Paolo vào vai Judas - một tông đồ phản bội Chúa và sau đó tự sát vì hối hận. Trong cảnh treo cổ tự sát, Di Paolo vốn đã thực hiện an toàn và suôn sẻ cảnh này ở các đêm diễn trước, bỗng gặp phải một tai nạn bi kịch, khi anh đạp chân khỏi hòn đá, dây thòng lọng bất ngờ thít lại…

Vở kịch cứ thế tiếp tục, không ai nghĩ rằng Di Paolo đã gặp nạn thực sự, cho đến khi một nam diễn viên nhận ra có điều bất thường ở người bạn diễn thì mọi sự đã quá muộn.

Đến năm 2012, một nam diễn viên người Brazil 27 tuổi - Tiago Klimeck - cũng gặp phải một tai nạn tương tự khi vào vai tông đồ Judas và đã thiệt mạng cũng vì vô tình tự treo cổ chính mình một cách thương tâm.

Nghệ sĩ guitar người Mỹ Dimebag Darrell: Tay guitar nhạc rock Dimebag Darrell đã qua đời đầy bi kịch vào năm 2004, ở tuổi 38, khi bị một khán giả nổ súng sát hại khi đang biểu diễn trên sân khấu ở bang Ohio, Mỹ. Dimebag Darrell đã bị trúng 3 phát đạn vào đầu, 3 người khác cũng bị thiệt mạng trong vụ việc này, bao gồm một fan hâm mộ cố gắng cấp cứu cho Darrell.

Bình luận viên bóng đá người Ý Franco Scoglio: Năm 2005, ở tuổi 64, ông Franco Scoglio đã qua đời vì đau tim khi đang lên sóng một chương trình bình luận bóng đá, xoay quanh câu lạc bộ Genoa của Ý. Trong cuộc tranh cãi nảy lửa qua điện thoại, ông Scoglio đã bất ngờ qua đời, ở đầu kia cuộc điện đàm, người ta vẫn tiếp tục bình luận mà không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Người ta đã rất sửng sốt bởi trước đây, ông Scoglio từng đùa tếu rằng: "Hẳn tôi sẽ chết khi đang bình luận về câu lạc bộ Genoa".

Ngôi sao truyền hình người Úc Steve Irwin (Ảnh: What Culture).

Ngôi sao truyền hình người Úc Steve Irwin: Là một chuyên gia về thiên nhiên hoang dã - Steve Irwin thường xuyên xuất hiện trên truyền hình và chinh phục khán giả bằng những hiểu biết và kỹ năng đáng nể. Irwin có thể tiến lại gần và có những tiếp xúc gần gũi với những loài động vật nguy hiểm nhất.

Nhưng "sinh nghề tử nghiệp", năm 2006, khi đang ghi hình một chương trình nói về các loài động vật dưới biển, Irwin đã bị một con cá đuối gai độc ở Rạn san hô Great Barrier tấn công thẳng vào vùng ngực, đâm xuyên qua tim, khiến Irwin tử nạn ở tuổi 44.

Hai nam diễn viên kịch người Ý Agostino Carullo và Donato Gianfredi: Ông Carullo (55 tuổi) và ông Gianfredi (56 tuổi) đã thiệt mạng trên sân khấu kịch hồi năm 2015. Khi đó, hai nam diễn viên vào vai hai người lính đang chuẩn bị cho một cảnh hành quyết. Khẩu súng cổ nằm trong tay nam diễn viên Carullo bất ngờ nổ tung khiến ông bị thiệt mạng ngay tại chỗ. Bạn diễn Gianfredi cũng bị thương nặng và qua đời tại bệnh viện.

Các nhạc trưởng qua đời trên sân khấu: Nghề nhạc trưởng hẳn là một nghề đặc biệt khó khăn và… nguy hiểm cho sức khỏe khi trong lịch sử đã từng có ít nhất 4 nhạc trưởng qua đời khi đang điều khiển dàn nhạc.

Năm 2015, nhạc trưởng người Israel - Israel Yinon đã qua đời ở tuổi 59 khi đang chỉ huy dàn nhạc trình diễn bản giao hưởng Alpine Symphony của nhà soạn nhạc người Đức Richard Strauss ở Lucerne, Thụy Sĩ.

Năm 2001, nhạc trưởng người Ý Giuseppe Sinopoli qua đời ở tuổi 55 vì đau tim khi đang chỉ huy dàn nhạc trình diễn vở "Aida" của nhà soạn nhạc người Ý Giuseppe Verdi tại Berlin, Đức.

Năm 1968, nhạc trưởng người Đức Joseph Keilberth qua đời ở tuổi 60 tại Munich, Đức khi đang chỉ huy dàn nhạc trình diễn vở opera "Tristan und Isolde" của nhà soạn nhạc người Đức Richard Wagner.

Năm 1911, nhạc trưởng người Áo Felix Mottl qua đời khi đang chỉ huy dàn nhạc của vở opera "Tristan und Isolde" tại cùng một nhà hát ở Munich, Đức, nơi 57 năm sau, nhạc trưởng Joseph Keilberth qua đời trong một sự trùng hợp "lạnh gáy".

Bích Ngọc

Theo Daily Mail/What Culture