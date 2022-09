(Dân trí) - Ngày 2/9, lễ cưới tập thể cho 100 cặp đôi là thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, các tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại TPHCM diễn ra ý nghĩa và xúc động.

Những hình ảnh xúc động trong lễ cưới tập thể của 100 cặp đôi ở TPHCM (Video: Dương Vũ).

Sáng 2/9, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM đã tổ chức lễ cưới tập thể năm 2022 cho 100 đôi là thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, các tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Từ sớm, các cô dâu, chú rể đã có mặt tại trụ sở Thành Đoàn TPHCM (quận 1) để điểm danh và được hỗ trợ trang điểm.

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt các cặp đôi trong ngày trọng đại của mình.

Anh Phan Văn Khá hạnh phúc bên người vợ của mình chia sẻ: "Yêu nhau hơn mười năm nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên không thể tổ chức đám cưới, khi hay tin chương trình đám cưới tập thể tôi phấn khởi lắm, tôi rất cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi cơ hội được trở thành một người chồng chính đáng".

Các cặp đôi rạng rỡ trong ngày cưới của mình.

Từ trụ sở Thành Đoàn TPHCM các cặp đôi lên xe chuẩn bị diễu hành qua các tuyến phố trung tâm.

Đội mô tô Sài Gòn hỗ trợ dẫn đường, diễu hành qua các tuyến đường trung tâm thành phố tới Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Long Biên Palace.

Cô dâu và chú rể cùng nhau cắt bánh kem. Đây là một trong những nghi thức mang ý nghĩa đồng lòng, chung tay chung sức làm mọi việc và kể từ giây phút này họ chính thức trở thành vợ chồng đồng cam cộng khổ, vui vẻ cùng nhau.

Một cặp đôi thể hiện tình yêu của mình trong ngày hạnh phúc.

Một cặp đôi đã yêu nhau nhiều năm nhưng do nhiều nguyên do vẫn chưa thể thành đôi. May mắn có chương trình đám cưới tập thể nên anh chị đã quyết định nên duyên vợ chồng.

Ban tổ chức và 100 cặp đôi tham gia lễ cưới tập thể năm 2022 đã thực hiện nghi thức dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phố đi bộ Nguyễn Huệ).

Các cặp đôi được gắn "Huy hiệu TP Hồ Chí Minh" và lời chúc mừng hạnh phúc từ lãnh đạo TPHCM trong ngày cưới.

Với chủ đề "Tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt", lễ cưới tập thể mang ý nghĩa xã hội và tính nhân văn to lớn, nhận được nhiều sự quan tâm của các đơn vị, nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các cặp đôi thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện tổ chức đám cưới.

Các cặp đôi đều chia sẻ niềm vui, sự xúc động lớn khi được nên duyên trong ngày lễ đặc biệt của đất nước là kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945/2-9-2022).