Nguyên nhân 10 năm chưa cải tạo xong đoạn đường Lương Định Của ở TPHCM

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 6/2, ông Võ Trí Dũng, Trưởng Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức, thông tin về tiến độ một số công trình trọng điểm trên địa bàn. Trong đó, dự án nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của vẫn chưa giải phóng mặt bằng xong sau hơn 10 năm thi công.

Theo ông Võ Trí Dũng, đường Lương Định Của bắt đầu từ đường Trần Não, kết nối với nút giao An Phú. Trong khi khu vực nút giao An Phú đã bàn giao mặt bằng và thi công, đường Lương Định Của vẫn dang dở.

"Đường Lương Định Của còn vướng hơn 22.000m2 mặt bằng. Việc giải phóng và đền bù đoạn này thuộc trách nhiệm một công ty, nhưng công ty này vẫn chưa thực hiện", ông Võ Trí Dũng cho hay.

Một đoạn thuộc dự án mở rộng đường Lương Định Của (Ảnh: Thư Trần).

Theo Trưởng Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức, việc giải tỏa mặt bằng của toàn bộ 64 hộ dân trên đường Lương Định Của cần khoảng 1.500 tỷ đồng. Đây là số tiền rất lớn và TP Thủ Đức đã nhiều lần báo cáo với UBND TPHCM vì vượt thẩm quyền giải quyết.

Vừa qua, đoàn công tác của UBND TPHCM đã làm việc với TP Thủ Đức, khảo sát dự án và sẽ có hướng giải quyết thời gian tới.

Ông Võ Trí Dũng chia sẻ thêm, TP Thủ Đức có nhiều dự án trọng điểm. Vừa qua, UBND TP Thủ Đức đã tổng kết việc thực hiện các dự án và có một số dự án đã hoàn thành, một số dự án sẽ khởi công mới dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Đường Lương Định Của có vị trí huyết mạch ở phía Đông TPHCM. Công trình này được khởi công từ năm 2015, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM làm chủ đầu tư.

Vướng mặt bằng là nguyên nhân lớn nhất khiến việc mở rộng, nâng cấp tuyến đường này phải trì hoãn nhiều năm qua. Đặc biệt là đoạn từ đường Nguyễn Hoàng tới nút giao An Phú, dài hơn 500m. Đoạn này có khoảng 2,2ha đất chồng ranh dự án Khu đô thị Phát triển An Phú, do Công ty cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm làm chủ đầu tư.

Phần diện tích này có 64 hộ bị ảnh hưởng cần đền bù, nhưng chưa thống nhất trách nhiệm do đơn vị nào thực hiện, dẫn đến việc thi công bị trì hoãn.

Theo kết luận của thanh tra Sở Tài Nguyên và Môi trường, năm 2001 Thủ tướng ra quyết định thu hồi hơn 87ha đất tại phường An Phú (quận 2, nay là TP Thủ Đức). Trong đó, hơn 85ha được giao cho Công ty Dịch vụ và Phát triển đô thị TPHCM (hiện là Công ty CP Địa ốc Thủ Thiêm) sử dụng để đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong khu đô thị. Phần còn lại hơn 2,2ha do TPHCM quản lý để mở rộng đường Lương Định Của theo quy hoạch.