"My Sói" Thu Quỳnh ngoài đời: Mẹ đảm đơn thân, vẫn tin vào tình yêu cổ tích

"Ai bảo tình yêu sét đánh chỉ xảy ra với người trẻ? Mẹ đơn thân ở tuổi gần 40 cũng có thể mơ về một mối tình lãng mạn như thế chứ", diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ.

Sự nghiệp, nhan sắc ngày càng thăng hạng, Thu Quỳnh là minh chứng cho mẫu người phụ nữ mạnh mẽ và tự chủ dù là mẹ đơn thân. Sau 7 năm ly hôn, cô đang độc thân và chưa vội vàng tìm kiếm cho mình một ý trung nhân...

Diễn viên Thu Quỳnh

Biết đâu gặp được tình yêu sét đánh

Thu Quỳnh từng chia sẻ về việc "không muốn độc thân cả đời". Vậy hiện tại, bạn có đang hẹn hò? Và mong chờ gì khi tình yêu đến?

- Tôi đang độc thân và không kỳ vọng điều gì. Trong cuộc sống, tôi ghét sự kỳ vọng, vì sợ thất vọng sẽ theo sau. Mọi thứ trên đời, đến hay đi đều bởi chữ "duyên". Dĩ nhiên tôi không muốn độc thân cả đời. Nhưng nếu hỏi có vội vàng tìm cho mình một người đồng hành? Thì câu trả lời là không. Nếu ai có duyên với tôi, mong muốn đồng hành với tôi, họ sẽ đến. Biết đâu một ngày, chàng hoàng tử sẽ xuất hiện.

Nghe bạn nói đến "hoàng tử", tôi thấy trong đó rất nhiều sự mộng mơ. Niềm tin về tình yêu của Thu Quỳnh, hẳn là vẫn còn rất nhiều?

- Tôi luôn yêu như lần đầu tiên. Không ai đánh thuế ước mơ, nên mình cứ sống và nghĩ tích cực thôi. Trong tình yêu, khi một người ra đi, tức là mình có quyền hi vọng một người mới sẽ đến. Suy nghĩ của tôi luôn cởi mở như vậy chứ hiếm khi đắm đuối, bi lụy vì tình.

Người mẹ đơn thân vừa phải đóng vai bố, vừa phải đóng vai mẹ, đâu phải điều dễ dàng?

- Nhiều người nghĩ vậy nhưng cũng có thể do tôi may mắn, cuộc sống làm mẹ đơn thân của tôi nhẹ nhàng, ấm áp hơn nhiều. Người ta nói, tôi vừa làm bố, vừa làm mẹ. Nhưng thực tế tôi chỉ làm mẹ thôi. Be (tên ở nhà của con trai Thu Quỳnh - PV) vẫn nhận được tình yêu thương từ bố và gia đình bên nội. Tôi, bố Be, ông bà nội, ông bà ngoại đều cố gắng hợp tác để con luôn được sống trọn vẹn trong tình yêu thương.

Cá nhân tôi cho rằng, không nên làm hộ phần việc của người khác. Tôi là mẹ Be, và sẽ làm tròn trách nhiệm của người mẹ, thương yêu con theo cách mềm mỏng, ấm áp của một người phụ nữ mà thôi.

Bạn nói mình không vất vả, nhưng với tần suất theo đoàn đi làm phim hay khối lượng công việc ở Nhà hát, hẳn cũng khó để sắp xếp thời gian bên bé Be?

- May mắn lớn nhất của tôi là có sự hỗ trợ của ông bà ngoại. Bố mẹ tôi chăm Be rất chu đáo. Hơn nữa, tuy công việc của tôi bận rộn, nhưng bé còn ông bà nội và bố nữa. Bố bé vẫn chủ động đón bé về chơi hay chăm sóc.

Còn nếu quá bận, không có thời gian chăm con, tôi sẽ cho bé đi làm cùng. Từ nhỏ, Be đã quen đi làm với mẹ. Bé ăn, ngủ, tắm tại Nhà hát luôn. Rất dã chiến! Cuộc sống gia đình cứ thế trôi qua êm đềm, rất vui và thoải mái. Quan trọng là mình tự sắp xếp mọi thứ sao cho hợp lý. Bạn Be cũng dễ chiều nên tôi nhẹ nhàng hơn.

Ông bà ngoại chăm Be chu đáo, liệu có phải là một cách giúp bạn chuyên tâm vào cuộc sống riêng để tiện "giục khéo" chuyện đi bước nữa?

- Bố mẹ tôi có tư tưởng rất thoáng và trẻ trung. Ông bà không giục hay can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi bao giờ. Nhiều khi còn khuyên, cứ sống một mình cho vui, chỉ yêu thôi chứ không cần kết hôn vội.

Hơn nữa, tôi cũng tạo cho bố mẹ sự tin tưởng. Tôi chủ động sắp xếp cuộc sống, kiếm được tiền và lo toan mọi chuyện cho cả tôi và bé Be. Ông bà luôn yên tâm nên hiếm khi giục tôi điều gì.

Thu Quỳnh chia sẻ về cuộc sống mẹ đơn thân và quan điểm tình yêu (Video: Minh Hoàng).

Lúc bình thường thì không sao, nhưng khi cuộc sống có biến cố, người phụ nữ thường muốn tìm cho mình một bờ vai làm điểm tựa. Bạn có khi nào yếu lòng như thế?

- Chưa từng. Tôi chưa nghĩ về việc kết hôn. Hiện tại, tôi nghĩ, cuộc sống của mình cũng giống như cô gái tuổi đôi mươi vậy: Lại đi tìm hiểu, hẹn hò và thích thú khi nhận ra mình có tình cảm với một ai đó.

Nếu suy nghĩ tích cực, việc ly hôn cho người phụ nữ cơ hội được sống lại thời thanh xuân một lần nữa. Sẽ có lúc mình thấy bản thân khó rung động, cảm xúc chai sạn đi, nhưng biết đâu, đến một ngày, mình trúng một tiếng sét ái tình. Ai bảo tình yêu sét đánh chỉ xảy ra với người trẻ? Mẹ đơn thân ở tuổi gần 40 cũng có thể mơ về một mối tình lãng mạn như thế chứ (cười).

Thật ra mình tiêu cực không ai xem, đau khổ không ai dỗ, nên hãy tự làm mình đẹp hơn, suy nghĩ đơn giản hơn, những điều tốt đẹp rồi sẽ đến. Chuyện gì cũng vậy chứ không chỉ trong tình yêu. Nếu nghĩ được như vậy, thì phụ nữ sẽ luôn thấy cuộc sống có giá trị và trân trọng bản thân mình nhiều hơn.

Tự hào vì... không cần đến nghề tay trái

Có thể thấy, Thu Quỳnh là một diễn viên thành công. Nhưng có khi nào bạn hoài nghi về năng lực của mình?

- Dĩ nhiên là có. Khi mới ra trường, tôi khá tham lam, vừa làm tại Nhà hát, lại kết hợp theo đoàn đi đóng phim. Lúc đó, tôi chưa có kinh nghiệm mà cứ mải ôm đồm. Kết quả là không có vai diễn nào để lại ấn tượng cả.

Tuy mình làm rất nhiều, nhưng hiệu quả không cao. Khi đó, tôi hoài nghi liệu mình có hợp với nghề? Có phải khả năng của mình chỉ đến mức đó thôi? Một thời gian sau, tôi quyết định dừng lại, không làm phim truyền hình nữa mà chỉ tập trung vào Nhà hát để bổ sung kiến thức, kinh nghiệm cũng như vốn sống.

Tôi tự hứa với mình, khi quay lại đóng phim truyền hình thì sẽ làm mọi thứ trọn vẹn hơn. Và rất may mắn là khi trở lại với vai Trang trong "Sống chung với mẹ chồng", tôi đã được đón nhận.

Thời điểm phim phát sóng, tôi hồi hộp đến mức không dám xem lại những cảnh mình đóng. Bởi tôi từng nghĩ, nếu vai Trang tiếp tục thất bại, tức là tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Nếu vậy, tôi sẽ bỏ hẳn nghiệp diễn viên truyền hình. Tôi đánh cược đến mức thế, và vô cùng mặc cảm, tự ti.

Sau khi những tập đầu tiên phát sóng, tôi rón rén đọc bình luận của khán giả và thở phào khi phần lớn mọi người hài lòng với diễn xuất của mình. Sau này, đến vai My Sói trong "Quỳnh búp bê" cũng tương tự. Tôi không dám xem. Đến khi khán giả động viên, khen ngợi thì tôi mới tự tin hơn. Tôi rất cảm ơn khán giả đã đồng hành với mình trên con đường sự nghiệp, tiếp thêm sức mạnh cho mỗi vai diễn. Chính vì vậy, tôi luôn quyết tâm nỗ lực để thể hiện các nhân vật một cách tốt nhất.

Đánh cược lớn như vậy, hẳn bạn từng nhiều lần rơi nước mắt trong những ngày trở lại với màn ảnh nhỏ?

- Tôi khóc nhiều khi thấy mình được khán giả ưu ái, và khóc vì tự hào khi những nỗ lực của mình có kết quả xứng đáng. Thời điểm trở lại với truyền hình, bé Be mới 1 tuổi. Hai mẹ con tôi cần kinh tế để mưu sinh. Tôi không chỉ làm việc vì đam mê, mà còn xây dựng nền móng cho tương lai nên phải nỗ lực gấp nhiều lần.

Thu Quỳnh: "Tôi làm nghề rất vô tư, hồn nhiên"

Dù có một gia tài phim và nhiều vai diễn đa dạng nhưng Thu Quỳnh có buồn không khi đến bây giờ khán giả vẫn chỉ nhớ và nhắc tới My Sói?

- Tôi không buồn mà hạnh phúc chứ! Công việc của tôi là một diễn viên. Trong suốt quãng đời làm nghề, không thể nào chỉ diễn một vai, hay đóng khung mình với một kiểu tính cách nhân vật nhất định. Sẽ có rất nhiều những nhân vật khác do Thu Quỳnh đảm nhận. Khán giả sẽ chọn nhân vật mà họ yêu mến, đồng cảm để nhớ đến thôi.

Có người thích My Sói trong "Quỳnh búp bê", người lại cảm mến An Nguyệt trong "Hành trình công lý" hay đồng cảm với Khánh Thy trong "Hương vị tình thân". Tôi cũng từng nhận được những cái ôm ấm áp và những chia sẻ đáng quý về vai Thu Huệ trong "Về nhà đi con". Khán giả tâm sự với tôi rằng, họ rất yêu vai diễn đó.

Đối với tôi, My Sói, Thu Huệ, Khánh Thy hay An Nguyệt đều là một phần của công việc, một phần của riêng tôi. Khán giả có nhớ đến ai chăng nữa, cũng là nhớ đến Thu Quỳnh. Tôi trân trọng điều đó.

Thu Quỳnh có vẻ chỉ thích vai thứ chính, khán giả vẫn mong đợi bạn diễn vai chính một lần?

- Tôi làm nghề rất vô tư, hồn nhiên. Vai diễn nào đến tay, tôi cũng nhận, bất chấp là vai chính hay vai phụ. Cờ đến tay ai người đó phất. Nếu được trao cho một cái cờ nhỏ, thì tôi cũng phất thôi. Nhiều khán giả thấy tiếc nuối vì tôi chưa có vai chính nào sau khi trở lại với màn ảnh nhỏ, nhưng tôi không sốt ruột vì điều đó.

Có thể trong tương lai gần hoặc xa, sẽ có một vai chính phù hợp với tôi. Còn hiện tại, tôi yêu quý từng vai diễn của mình. Tuy là vai thứ, nhưng những nhân vật của tôi đều đóng một vai trò khá quan trọng trong mỗi bộ phim.

Nhìn lại chặng đường gắn bó với nghề, bạn hài lòng với điều gì nhất?

- Tôi vui khi thấy mình đang từng bước khẳng định bản thân trên con đường nghệ thuật. Tôi biết ơn quãng thời gian mình quyết tâm gác lại nghiệp truyền hình, tập trung cho sân khấu để có "độ chín" về nghề như ngày hôm nay.

Vui nhất là khi tôi được làm những điều mình yêu và sống được nhờ nghiệp diễn. Tôi chưa từng phải tìm việc tay trái hay buôn bán kiếm thêm. Hiện tại, tất cả những gì tôi đang có là nhờ sự chăm chỉ, tâm huyết với nghiệp diễn mà ra. Tôi tự hào về điều đó.

Cảm ơn Thu Quỳnh vì những chia sẻ!

Thu Quỳnh (SN 30/9/1988) tại Hà Nội, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố cô là diễn viên múa, mẹ là diễn viên của Đoàn Kịch Quân đội. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, Thu Quỳnh công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Cô được công chúng đánh giá rất cao về mặt diễn xuất. Thu Quỳnh ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả qua nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình: My Sói "Quỳnh búp bê", Huệ trong "Về nhà đi con" (năm 2019 Thu Quỳnh đã đoạt giải Nữ diễn viên Xuất sắc tại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 39 với vai này), Khánh Thy trong "Hương vị tình thân" và hiện tại là An Nguyệt phim "Hành trình công lý". Với Sân khấu, Thu Quỳnh cũng gặt hái được nhiều thành công và giải thưởng. Năm 2013 Thu Quỳnh đoạt Huy chương Bạc trong Hội diễn sân khấu kịch Lưu Quang Vũ với vai Oanh trong tác phẩm "Mùa hạ cuối cùng". Năm 2018, với vai diễn Thùy Liên trong vở "Hoa cúc xanh trên đầm lầy" (kịch bản của Lưu Quang Vũ), Thu Quỳnh đoạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu Toàn quốc. Tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ III (tháng 11 năm 2018), cô đoạt Huy chương Bạc với vai Giang trong vở kịch "Họa tình". Năm 2019, tại Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ IV (tháng 10 năm 2019) tại Hà Nội, Thu Quỳnh đoạt Huy chương Vàng với vai Sonya trong vở "Cậu Vanya". Năm 2020, Thu Quỳnh đoạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ IV với vai cô giáo Nhung trong vở kịch "Đợi đến mùa xuân".

