Sốt đất nền theo tin sáp nhập tỉnh thành chủ yếu là giao dịch đầu cơ

Giá đất nền đã được kiểm soát

Theo báo cáo nhà ở và thị trường bất động sản của Bộ Xây dựng, quý vừa qua, cả nước có hơn 157.000 giao dịch bất động sản, tăng 16,6% quý trước. Trong đó, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ là hơn 34.400 giao dịch, tăng nhẹ so với quý trước và tăng 33% so với cùng kỳ. Giao dịch đất nền đạt 122.560 giao dịch, tăng 21% so với quý trước và giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Thời điểm cuối quý I đã xảy ra hiện tượng sốt đất nền cục bộ tại Bắc Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Đồng Nai (cũ)... Giá đất nền tại các địa phương này tăng nhanh trước thông tin sáp nhập tỉnh thành và sắp xếp lại đơn vị hành chính mới. Các giao dịch trong thời gian này chủ yếu là các giao dịch đầu cơ.

Trước tình hình đó, nhiều cơ quan quản lý tại các địa phương đã đưa cảnh báo tới người dân đồng thời triển khai các biện pháp kiểm soát, tăng cường quản lý thị trường bất động sản. Do vậy, giá chuyển nhượng đất nền đã được các địa phương kiểm soát. Mặt bằng giá rao chuyển nhượng đất nền tăng nhẹ khoảng 3-5% so với quý trước.

Bộ Xây dựng cho biết, giá đất nền đã được kiểm soát sau "cơn sốt" (Ảnh: Tâm Nguyên).

Theo báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), trong nửa đầu năm, thông tin sáp nhập tỉnh, thành đã tác động giá đất nền tại nhiều địa phương tăng nhanh. Đợt sóng mạnh nhất trên thị trường bất động sản bắt đầu từ khoảng nửa cuối tháng 3 đến đầu tháng 4. Ở đỉnh sóng, có những bất động sản đạt mức tăng giá lên tới 40%. Tuy nhiên, “cơn sốt” nhanh chóng hạ nhiệt sau thời gian rất ngắn.

Theo dữ liệu của một đơn vị bất động sản, trong tháng 5, phân khúc đất nền trên cả nước có lượng người quan tâm giảm mạnh nhất là 15%. Các chuyên gia của đơn vị này nêu, sau khi lập đỉnh ở tháng 3, mức độ quan tâm đất nền có dấu hiệu giảm tốc ở tháng 4 do nhà đầu tư chờ đợi những thay đổi rõ ràng hơn của sự sáp nhập tỉnh thành.

Nhà đầu tư có động thái chờ đợi

Bà Phạm Miền - chuyên gia bất động sản - cho rằng, "sóng" bất động sản vừa qua chủ yếu là phân khúc đất nền, tập trung mạnh vào một số địa phương như Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Giang, Hải Dương (cũ) và vùng ven Hà Nội...

“Có chủ đầu tư tận dụng "sóng" sáp nhập tỉnh, thành phố để ra hàng, thậm chí điều chỉnh giá bán tăng 10% trong một đêm. Tuy nhiên, từ giữa tháng 4, cơn sốt trên thị trường bất động sản đã dần ổn định. Đến giờ, cơn sốt đầu tư theo trào lưu sáp nhập đã hạ nhiệt và được kiểm soát, nhà đầu tư không còn "tất tay". Thay vào đó, họ dừng lại nghe ngóng thông tin rồi mới đưa ra quyết định có xuống tiền hay không”, bà nói.

Bà nêu, tại các địa phương từng xuất hiện sóng bất động sản vừa qua, đặc biệt là những nơi không thuộc quy hoạch trung tâm hành chính, thanh khoản đã có dấu hiệu chững lại trên mặt bằng giá mới.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc khu vực miền Nam Batdongsan.com.vn - cho hay, sau giai đoạn tăng trưởng mạnh đầu năm, thị trường đất nền trong quý II ghi nhận xu hướng hạ nhiệt rõ rệt cả về mức độ quan tâm lẫn nguồn cung. Nguyên nhân chủ yếu đến từ đề xuất đánh thuế bất động sản và các biến động liên quan đến thuế quan.

Ông Tuấn phân tích, 6 tháng qua đánh dấu giai đoạn điều chỉnh rõ nét của thị trường đất nền, đặc biệt sau đợt tăng "nóng" đầu năm. Hạ tầng và quy hoạch được cho tiếp tục là yếu tố then chốt quyết định tiềm năng tăng trưởng và chiến lược đầu tư trung và dài hạn của nhà đầu tư.