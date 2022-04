MC nổi tiếng bị lên án vì chế giễu vợ Will Smith

Trong chương trình The Late Late Show with James Corden phát sóng ngày 1/4, MC James Corden và các khách mời bàn luận về lễ trao giải Oscar lần thứ 94. Trong khi mọi người tập trung vào khoảnh khắc bộ phim CODA chiến thắng trong hạng mục Phim xuất sắc, nam MC chỉ muốn nhắc tên Jada Pinkett Smith, vợ của tài tử Will Smith.

Khi một chàng trai của chương trình phát biểu: "Hoặc chúng ta có thể thảo luận về điều mọi người đang nghĩ" thì James Corden ngắt lời: "Không, anh đã thấy những gì đã xảy ra. Chúng ta hãy nói đến thứ khác". Dù khách mời từ chối nhắc đến scandal nhạy cảm trên sân khấu lễ trao giải nhưng James Corden vẫn kiên quyết làm theo ý mình.

MC nổi tiếng James Corden (Ảnh: Fox News).

Anh còn thay đổi lời và tên bài hát We Don't Talk About Bruno trong bộ phim hoạt hình Encanto - tác phẩm giành giải Phim hoạt hình xuất sắc của Oscar 2022 thành We Don't Talk About Jada, và chế giễu vợ Will Smith.

James Corden cũng nhận xét về cái tát nổi tiếng mà Will Smith dành cho Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022: "Tôi sẽ nói điều này, chúng ta không thể đùa với Will Smith. Chris Rock đã ăn một cái tát rồi đấy".

Hành động của James Corden bị khán giả theo dõi chương trình phản ứng. Nhiều ý kiến nhận xét, hành động mang ngoại hình của người khác ra chế giễu hay bình luận về sai lầm của người khác một cách cười cợt là kém văn minh.

Một khán giả bức xúc chia sẻ: "Tôi bỏ phiếu cho James Corden sẽ là người tiếp theo bị đấm ở Oscar" trong khi một ý kiến khác nói: "Tôi đã xem đoạn video ở Oscar 2022, câu chuyện không có gì vui để bạn mang ra trêu đùa".

James Corden, sinh năm 1978, là diễn viên, người dẫn chương trình, ca sĩ người Anh. Anh là MC nổi tiếng của chương trình The Late Late Show with James Corden, một talk show đêm khuya của đài CBS. Trong quá khứ, James Corden từng phải hứng chịu chỉ trích và bị khán giả phản ứng với những bình luận phân biệt chủng tộc, xem thường văn hóa nước khác…

Tháng 6/2021, anh bị fan của nhóm nhạc BTS chỉ trích và tẩy chay vì có phát ngôn được cho là thiếu tôn trọng nhóm nhạc xứ Hàn khi đánh giá việc nhóm nhạc nam 7 thành viên tham gia Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là "sự xuất hiện của những vị khách mời không bình thường".

Tài tử Will Smith và vợ tại lễ trao giải Oscar 2022 (Ảnh: Getty).

Cái tát gây tranh cãi của Will Smith tại lễ trao giải Oscar 2022 vẫn là tâm điểm truyền thông quốc tế những ngày qua. Nam diễn viên vừa giành tượng vàng Oscar phải hứng chịu sự chỉ trích của công chúng và đồng nghiệp tại Hollywood vì hành động nóng nảy của mình.

Ngày 2/4, trên People, Will Smith cho biết anh đã làm văn bản xin rút khỏi Viện Hàn lâm với vai trò thành viên và sẽ chấp nhận mọi biện pháp trừng phạt, kỷ luật sau hành động tát Chris Rock trên sân khấu Oscar lần thứ 94.

"Hành động của tôi tại lễ trao giải Oscar 2022 đã gây tổn thương cho Chris Rock và những người liên quan. Tôi xin được rút khỏi Viện Hàn lâm và chịu mọi trách nhiệm", tài tử King Richard chia sẻ.

Trước đó, đại diện của Viện Hàn lâm cho biết các thành viên họp khẩn và quyết định bỏ phiếu vào ngày 18/4 để kỷ luật Will Smith. Về phần mình Chris Rock từ chối nói về vụ việc hay đâm đơn kiện người đồng nghiệp. Danh hài nhận được sự cảm thông và ủng hộ của các đồng nghiệp tại Hollywood vì cách hành xử chuyên nghiệp, bình tĩnh trên sân khấu sau sự cố.

Nhà sản xuất Oscar 2022 nói về cái tát "ồn ào" của Will Smith (Video: ABC News).

Nhiều nhà sản xuất cũng tuyên bố hủy bỏ hợp tác với Will Smith sau bê bối bạo lực trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022. Chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông - Andrew Wallenstein của tờ Variety nhận định, việc chậm trễ đưa ra lời xin lỗi của Will Smith dành cho Chris Rock là nguyên nhân khiến vụ việc bị đẩy đi quá xa như hiện tại.

Sau khi tát Chris Rock, Will Smith lên sân khấu nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc và gửi lời xin lỗi Viện hàn lâm cùng khán giả theo dõi lễ trao giải Oscar 2022. Anh tuyệt nhiên không nhắc đến người đồng nghiệp Chris Rock. Phải tới hôm sau, nam diễn viên King Richard mới đăng tâm thư, thừa nhận hành động của bản thân là "không thể chấp nhận" và công khai xin lỗi Chris Rock.

"Khi ngôi sao hàng đầu Hollywood tát đồng nghiệp trên sân khấu Oscar trước sự chứng kiến của hàng triệu khán giả, các bạn nên tin rằng sau đó là hậu quả nghiêm trọng", chuyên gia truyền thông Andrew Wallenstein nhận định.