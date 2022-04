Hình phạt đầu tiên dành cho Will Smith sau bê bối tát đồng nghiệp

Ngày 31/3, The Wrap có cuộc phỏng vấn với một số nhà sản xuất tại Hollywood về sự việc liên quan đến Will Smith. Một nhà sản xuất tiết lộ đã làm việc với Westbrook - công ty phim của Will Smith và quyết định hủy các hợp đồng đang đàm phán.

"Tôi sẽ không bao giờ làm việc với Will Smith. Will Smith có ý nghĩa gì với công ty Westbrook? Không gì cả. Anh ấy cũng sẽ mất nhiều dự án trong thời gian tới", người này cho biết.

"Tôi không biết sự cố vừa rồi sẽ ảnh hưởng thế nào đến sự nghiệp của anh ta trong tương lai. Nhưng Tom Cruise hay Mel Gibson từng đối mặt với những hậu quả khủng khiếp bởi hành động sai lầm của họ. Will Smith sẽ bị thế chân bởi các tên tuổi khác như Dwayne Johnson, Kevin Hart, Tom Holland", nhà sản xuất chia sẻ thêm với The Wrap.

Will Smith được một số đồng nghiệp khuyên nhủ sau cái tát dành cho Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022 (Ảnh: News).

Được biết, sau sự cố xảy ra tại lễ trao giải Oscar 2022, nhiều nhà sản xuất khẳng định, họ sẽ không mời Will Smith góp mặt trong các dự án tiếp theo.

Ngay sau lễ trao giải Oscar lần thứ 94, Will Smith đã bị đồng nghiệp tại Hollywood chỉ trích vì hành động bạo lực ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Đại diện Viện Hàn lâm còn tiết lộ, họ đã yêu cầu nam diễn viên rời khỏi lễ trao giải nhưng Will Smith từ chối.

"Tại cuộc họp hội đồng tiếp theo vào ngày 18/4, Viện Hàn lâm có thể đưa ra bất kỳ hành động kỷ luật nào, bao gồm đình chỉ, trục xuất hoặc áp dụng biện pháp trừng phạt khác theo quy định của Quy chế và tiêu chuẩn ứng xử", thông báo của Viện Hàn lâm về trường hợp của Will Smith.

"Ông Will Smith sẽ được thông báo trước ít nhất 15 ngày về một cuộc bỏ phiếu liên quan đến các vi phạm và biện pháp trừng phạt của ông ấy", thông cáo của Viện Hàn lâm có đoạn nêu rõ. Nam diễn viên cũng được cho cơ hội giải thích bằng văn bản.

Trục xuất khỏi Viện Hàn lâm là chuyện rất hiếm, nhưng không phải là chưa từng có. Nhà sản xuất nổi tiếng của Hollywood - Harvey Weinstein từng bị đuổi vào năm 2017 sau khi nhiều phụ nữ tố ông tấn công tình dục họ.

Will Smith cùng vợ và các con tham gia bữa tiệc hậu lễ trao giải Oscar 2022 (Ảnh: Getty).

Ngôi sao của bộ phim King Richard đã ở tới cuối lễ trao giải và giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc cho diễn xuất trong phim King Richard. Đây là giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Will Smith sau ba lần được đề cử. Sau đó, anh còn xuất hiện vui vẻ cùng gia đình tại bữa tiệc hậu lễ trao giải Oscar 2022.

Các nhà sản xuất khác cho hay, Will Smith đưa ra lời xin lỗi chậm trễ. Trong bài phát biểu khi nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc trên sân khấu, tài tử chỉ gửi lời xin lỗi đến Viện Hàn lâm và khán giả mà không nhắc đến Chris Rock. Và đây được nhận định là bước đi sai lầm của Will Smith. Ngày hôm sau, nam diễn viên mới gửi lời xin lỗi người đồng nghiệp Chris Rock trong tâm thư chia sẻ trên mạng xã hội.

"Anh ấy được đối xử như Chúa và không xứng đáng. Anh ấy không xin lỗi Chris Rock. Will Smith còn tham gia tiệc tùng sau đó", nhà sản xuất nhấn mạnh.

Will Smith giải thích, hành động nóng nảy của anh là để bảo vệ vợ (Ảnh: Getty).

Theo Variety, ban lãnh đạo của Viện Hàn lâm đã làm việc với Will Smith về bê bối. Cuộc nói chuyện diễn ra trong 30 phút. Trong đó, Smith một lần nữa xin lỗi về hành động dại dột của mình, đồng thời cố gắng giải thích lý do cáu kỉnh khi Chris Rock trêu đùa về mái tóc của vợ anh, Jada Pinkett Smith.

Tại lễ trao giải Oscar 2022, khi Will Smith trở về chỗ ngồi sau cái tát nảy lửa dành cho Chris Rock, nam diễn viên kỳ cựu Denzel Washington đã đi về phía anh và dành cho anh một số lời khuyên. Điều này được anh tiết lộ trong bài phát biểu lúc nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc. Anh nói rằng: "Denzel đã nói với tôi vài phút trước rằng: "Ở giai đoạn đỉnh cao nhất cuộc đời, hãy cẩn thận, bởi đó là lúc ác quỷ sẽ tìm tới cậu".

Will Smith dự kiến xuất hiện ở nhiều dự án lớn trong năm nay. Anh được mời đóng chính trong Emancipation, dự án được Apple TV+ mua với giá 120 triệu USD và dự kiến ra mắt dịp các liên hoan phim vào mùa thu. Anh cũng nhận lời tham gia các phần tiếp của thương hiệu Bright, Bad Boys. Tuy nhiên, những dự án này hiện trong khâu lên ý tưởng, chưa bấm máy.