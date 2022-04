Chris Rock đã ngăn cảnh sát bắt Will Smith tại Oscar 2022

Vụ việc về cái tát chấn động lễ trao giải Oscar 2022 mà Will Smith dành cho Chris Rock vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Viện Hàn lâm lên tiếng chỉ trích hành động bạo lực của Will Smith và tiết lộ việc đã đề nghị nam diễn viên rời lễ trao giải nhưng bị anh từ chối.

Sau phát ngôn này, Viện Hàn lâm bị dư luận chỉ trích. Theo Independent, nhiều khán giả cho rằng ban tổ chức đã không dứt khoát và mạnh mẽ trong việc yêu cầu Will Smith rời khỏi chỗ ngồi. Chưa kể, ngay sau đó, Will Smith vẫn lên sân khấu nhận tượng vàng Oscar dành cho Nam diễn viên xuất sắc.

Will Smith đã ở lại lễ trao giải Oscar 2022 sau cái tát gây sốc (Ảnh: Getty).

Một ý kiến bày tỏ: "Phải chăng an ninh tại lễ trao giải Oscar quá lỏng lẻo, nên không thể khống chế một người vừa lao lên sân khấu đấm người khác? Có vẻ không hợp lý". Một ý kiến khác bình luận: "Tôi không bất ngờ trước sự thiếu quyết đoán của các lãnh đạo Viện hàn lâm hiện nay. Song, nếu họ yêu cầu một cách dứt khoát mà vẫn thất bại thì thật tệ".

Trước đó, có thông tin cho rằng, các thành viên Viện Hàn lâm không thống nhất được việc đề nghị Will Smith rời khỏi lễ trao giải Oscar 2022 sau sự cố đánh người.

Ngoài ra, ngay sau đó, nam diễn viên lên sân khấu nhận giải nên việc yêu cầu tài tử da màu rời khỏi sự kiện đã không xảy ra. Điều này trái với phát ngôn được đăng tải vào ngày 31/3 của Viện Hàn lâm. Tuy nhiên, tờ TMZ khẳng định, phía Viện Hàn lâm đã nói dối.

Theo TMZ, một số người có mặt tại sự kiện vào ngày 28/3 khẳng định mọi chuyện không như Viện Hàn lâm tiết lộ. Theo đó, sau sự cố bạo lực, ban tổ chức thảo luận ở khu vực hậu trường cùng người đại diện của Will Smith. Họ bất đồng ý kiến và không thể thống nhất.

Cái tát gây chấn động lễ trao giải Oscar 2022 của Will Smith dành cho Chris Rock (Ảnh: Getty).

Tờ TMZ chia sẻ thêm, trong thời gian quảng cáo, nhà sản xuất chương trình Oscar - Will Packer đã gặp Will Smith và nói không muốn nam diễn viên rời khỏi khán phòng. Đó là lý do nam diễn viên có thể ở lại lễ trao giải tới cuối giờ.

Hiện, vụ việc Will Smith tát Chris Rock vẫn gây tranh cãi trong giới nghệ sĩ tại Hollywood. Nhiều đồng nghiệp đã lên tiếng chỉ trích hành động dùng nắm đấm giải quyết mâu thuẫn của tài tử King Richard. Được biết, vào ngày 18/4, hình phạt dành cho Will Smith sẽ được Viện Hàn lâm công bố sau cuộc họp bàn.

"Tại cuộc họp hội đồng tiếp theo vào ngày 18/4, Viện Hàn lâm có thể đưa ra bất kỳ hành động kỷ luật nào, bao gồm đình chỉ, trục xuất hoặc áp dụng biện pháp trừng phạt khác theo quy định của Quy chế và tiêu chuẩn ứng xử", thông báo của Viện Hàn lâm nhấn mạnh.

Chris Rock vẫn vui vẻ dự tiệc sau sự cố bị "ăn tát" trên sân khấu (Ảnh: Instagram).

Về phía Chris Rock, trong buổi biểu diễn vào tối 30/3 tại Mỹ, nam diễn viên hài lần đầu lên tiếng về vụ ồn ào. Danh hài cho biết, anh chưa nói chuyện với Will Smith sau mâu thuẫn ở Oscar và khẳng định: "Tôi vẫn đang cố xử lý những gì đã xảy ra".

Trả lời phỏng vấn chương trình Good Morning America, Will Parker - nhà sản xuất chương trình Oscar cho biết tại thời điểm Will Smith tát Chris Rock, cảnh sát Los Angeles (Mỹ) đã có mặt tại hiện trường và sẵn sàng bắt giữ tài tử King Richard nếu Rock muốn buộc tội. Tuy nhiên, danh hài từ chối sự hỗ trợ từ cảnh sát trong việc bắt giữ đồng nghiệp.

"Cảnh sát đã nói rằng: "Chúng tôi sẽ đi tìm ông ấy (Will Smith). Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt giữ ông ấy ngay bây giờ'", Will Parker tường thuật lại. Nhưng mọi chuyện không xảy theo hướng đó vì Chris Rock từ chối. Theo Parker, danh hài nhiều lần nói "Không, tôi ổn" và liên tục ngắt lời cảnh sát.

Sau vụ việc, Will Smith đã đăng tâm thư gửi lời xin lỗi người đồng nghiệp Chris Rock, Viện Hàn lâm và khán giả theo dõi lễ trao giải Oscar 2022. Anh thừa nhận hành động của mình là "không thể chấp nhận và không thể bào chữa".