Vụ Will Smith tát Chris Rock tại Oscar 2022: Nghi vấn dàn dựng câu view?

Chi tiết Will Smith lao thẳng lên sân khấu, tát Chris Rock sau khi nam diễn viên hài có những câu đùa cợt về mái tóc của nữ diễn viên Jada Pinkett Smith (bà xã của Will Smith), đã trở thành sự kiện chấn động nhất lễ trao giải Oscar 2022, sáng 28/3.

Ngay sau khi sự việc này xảy ra, hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới và những đồng nghiệp có mặt trong nhà hát theo dõi lễ trao giải Oscar 2022 một cách trực tiếp đều sốc nặng.

Nhiều cuộc tranh cãi nổ ra trên mạng xã hội xoay quanh chủ đề: "Will Smith và Chris Rock, ai đúng và ai sai?". Ngoài ra, một số người và một số trang báo của nước ngoài nghi vấn vụ việc bạo lực trên sân khấu Oscar 2022 là màn kịch dàn dựng của ban tổ chức.

Will Smith vẫn cười khi Chris Rock đùa cợt trên sân khấu Oscar 2022 (Ảnh: News).

Trước thềm lễ trao giải, ban tổ chức lễ trao giải Oscar 2022 từng nói về những thay đổi trong việc tổ chức, điều hành lễ trao giải nhằm tăng lượng người theo dõi chương trình. Vài năm trở lại đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh và sức hấp dẫn của các lễ trao giải đang trên đà sụt giảm, ban tổ chức lễ trao giải Oscar buộc phải tìm mọi cách tăng tương tác với khán giả.

Số người theo dõi Oscar 2022 tăng đột biến nhờ scandal bạo lực

Ngay sau sự kiện Will Smith tát Chris Rock, số người theo dõi lễ trao giải Oscar 2022 tăng đột biến. Các giải thưởng được công bố sau đó đều trở nên mờ nhạt. Theo Jacob Oracle - một đơn vị thống kê, đo lường trong làng giải trí, lượt xem lễ trao giải năm nay tăng gần gấp đôi, từ 9,6 triệu lên 17,4 triệu sau sự việc.

Gương mặt của Will Smith khi tát Chris Rock bị nghi ngờ là đang cười (Ảnh: Getty).

Phản ứng của Chris Rock khi bị ăn tát ngay trên sóng truyền hình trực tiếp (Ảnh: Getty).

Tờ Guardian nhận xét: "Cú tát này sẽ là điều duy nhất mọi người quan tâm từ bây giờ". Nhiều khán giả cho rằng cú tát của Will Smith khiến người xem quên luôn chiến thắng của đạo diễn da màu Ahmir Thompson với Summer of Soul ở hạng mục Phim tài liệu hay nhất. "Tôi rất thất vọng khi khoảnh khắc tuyệt vời với cộng đồng người Mỹ gốc Phi bị gắn liền với hành động bạo lực đó", một tài khoản bày tỏ trên trang Twitter.

Tờ India Today đặt nghi vấn: "Will Smith tát Chris Rock tại Oscar 2022 rồi hét lên "Đừng nhắc tên vợ tôi bằng cái mồm xấu xa của anh". Liệu đây là sự thật hay dàn xếp?". Tờ The West thì viết: "Khi lên nhận giải Nam diễn viên xuất sắc nhất, Will Smith khiến dư luận xôn xao với suy đoán về việc liệu vụ choảng nhau là kịch bản được dàn dựng của ban tổ chức".

Nghi vấn về một màn kịch dàn dựng tăng view

Nhà sản xuất chương trình Oscar 2022 - Will Packer úp mở trên trang cá nhân sau vụ việc: "Tôi đã nói rằng buổi lễ năm nay sẽ không buồn chán, phải không?". Bài viết của anh nhận nhiều tranh cãi từ khán giả cùng nghi vấn cái tát của Will Smith dành cho Chris Rock là một màn kịch.

Ngoài ra, cộng đồng mạng cũng phát hiện trên trang cá nhân của Will Smith có một bài đăng trước giờ tham gia lễ trao giải. Tài tử da màu khoe ảnh hai vợ chồng lên đồ để chuẩn bị tham dự Oscar 2022 và viết: "Tôi và Jada lên đồ để chuẩn bị làm loạn đây". Dưới bài đăng này, cộng đồng mạng cũng đang đặt ra những câu hỏi nghi vấn cho vợ chồng nam diễn viên nổi tiếng.

Will Smith giữ thái độ rất vui vẻ, thoải mái trong suốt lễ trao giải Oscar 2022 (Ảnh: News).

Đặc biệt, cộng đồng mạng còn mổ xẻ về thái độ của Will Smith từ lúc anh lao lên sân khấu dằn mặt người đồng nghiệp tới khi quay về chỗ cùng bài phát biểu nghẹn ngào, xúc động ngay sau đó lúc nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc.

Khi Chris nói ra câu đùa vô duyên, Will cười rất vui vẻ và không thể hiện biểu cảm khó chịu như Jada Pinkett Smith (vợ Will Smith). Ngoài ra, cộng đồng mạng còn nghi ngờ nam diễn viên dường như cố nhịn cười khi lên sân khấu trừng trị người đồng nghiệp đùa dai.

Sau cú tát trên sân khấu, Will Smith tiếp tục gay gắt hét lên: "Đừng có nhắc tên vợ tôi bằng cái mồm xấu xa của anh" trong khi thái độ của Chris Rock lại khá tỉnh bơ. Anh thậm chí còn tuyên bố: "Đây sẽ là đêm tuyệt vời nhất trong lịch sử ngành truyền hình" rồi quay lại công việc công bố giải thưởng của mình.

Will Smith xúc động khi nhận giải Oscar 2022 (Video: ABC).

Loạt biểu hiện của Will Smith và Chris Rock khiến khán giả nghi ngờ hai nghệ sĩ đã "diễn" trên sân khấu Oscar 2022.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến phản bác, cho rằng đây hoàn toàn là một "sự cố hy hữu" tại lễ trao giải Oscar năm nay. Nhiều người đưa ra dẫn chứng là bài phát biểu cay đắng và ý nghĩa của Will Smith sau đó.

Nhiều nam diễn viên khác cũng bị bắt gặp hỏi chuyện, khuyên nhủ Will Smith tại Nhà hát Dolby - nơi diễn ra lễ trao giải, sau vụ việc.

Lý do Will Smith quyết định trừng phạt Chris Rock

Tài tử da màu nói: "Tôi có nhiệm vụ yêu thương và bảo vệ tất cả mọi người. Tôi hiểu rằng để làm việc mình mong muốn, đôi khi bạn phải đối mặt với việc bị lạm dụng, bị kẻ khác khinh thường, bị coi là điên khùng. Thế nhưng bạn vẫn phải cố nở nụ cười và giả vờ thể hiện mình vẫn ổn".

Chi tiết này khiến khán giả tin rằng, Will Smith thực sự không chấp nhận câu đùa vô duyên của Chris Rock trên sân khấu. Đây không phải là lần đầu Jada bị Chris Rock "tấn công" trên sân khấu Oscar. Năm 2016, cô từng là nạn nhân của một câu đùa của Chris Rock khi anh làm nhiệm vụ người dẫn chương trình.

Jada Pinkett được nhiều khán giả và đồng nghiệp thông cảm vì được xem là nạn nhân đáng thương trong vụ việc (Ảnh: Getty).

Trước đây, Jada Pinkett từng tiết lộ về tình trạng bệnh của cô liên quan đến mái tóc. Trong chương trình Red Table Talk, nữ diễn viên kể rằng cô trải qua quãng thời gian khủng hoảng khi phải đối mặt với hội chứng tóc rụng từng mảng. Nữ diễn viên đã tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia, bác sĩ nhưng không tìm ra được nguồn gốc căn bệnh. Sau cùng, Pinkett dần học cách chấp nhận sự thật và sống chung với tình trạng bệnh.

"Lúc mới bị rụng, tôi thấy thật kinh khủng và không biết đối mặt thế nào. Một ngày nọ, tôi hoảng hốt khi vuốt tóc và thấy nắm tóc trên tay. Tôi sợ hãi và thốt lên: Mình bị hói rồi sao?. Sau đó, tôi phải nhìn nhận tích cực hơn. Có nhiều người phải cạo đầu vì bị ung thư, hoặc con họ mắc bệnh nặng. Nghĩ về điều đó đã giải thoát cho tôi", Jada chia sẻ.

Từ giữa năm 2021, Jada quyết định cạo trọc đầu sau khi được con gái truyền cảm hứng. "Con gái Willow đã thôi thúc tôi làm điều đó. Đã đến lúc tôi xuống tóc. Tôi đã 50 tuổi, không còn gì để tiếc nuối", nữ diễn viên nổi tiếng Hollywood nhấn mạnh.

Will Smith khóc khi nhận giải Oscar 2022 và nói lời xin lỗi vì scandal bạo lực (Ảnh: Getty).

Được biết, sau sự kiện tại lễ trao giải Oscar 2022, Chris Rock không có ý định kiện đồng nghiệp. "Các điều tra viên của Sở cảnh sát Los Angeles biết được sự cố giữa hai cá nhân trong lễ trao giải của Viện Hàn lâm. Vụ việc liên quan đến chuyện một người tát người khác. Hiện tại, cá nhân liên quan từ chối khai báo với cảnh sát", đại diện của Sở cảnh sát Los Angeles trả lời ABC News.

Hollywood có thái độ trái ngược về hành động đánh đồng nghiệp của Will Smith

Jaden, con trai của Will Smith, đã bày tỏ sự ủng hộ với hành động của cha ruột trên Twitter. Cậu viết: "Đó là cách chúng tôi hành động". Tuy nhiên, bài viết sau đó đã tạo nên một cuộc tranh luận khi một số ý kiến cho rằng, việc dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện, nhất là với một ngôi sao nổi tiếng có tầm ảnh hưởng, là không sáng suốt. Trước lời nhận xét của cộng đồng mạng, Jaden đã thay nội dung bài viết thành: "Bài phát biểu của cha khiến tôi bật khóc".

Diễn viên Sophia Bush thì nhận xét: "Bạo lực là điều không thể chấp nhận được. Tấn công người khác không bao giờ là giải pháp cho vấn đề. Tuy nhiên, đây là lần thứ hai Chris Rock lấy Jada làm trò đùa trên sân khấu Oscar. Hôm nay, anh ta tập trung vào căn bệnh rụng tóc của cô ấy. Làm việc đó một cách chủ đích cũng là tội ác. Tôi nghĩ cả hai bên cùng cần bình tĩnh lại".

Will Smith vui vẻ dự tiệc hậu lễ trao giải Oscar cùng vợ và các con (Ảnh: Getty).

Nhưng nhiều nghệ sĩ, nhất là trong lĩnh vực hài lại chỉ trích hành động của Will Smith. Nữ diễn viên Mandy Moore viết trên trang cá nhân: "Bạo lực chưa bao giờ là bằng chứng thể hiện tình yêu. Đó là một ý tưởng nguy hiểm và được dùng để biện minh cho bạo lực bấy lâu nay. Làm ơn hãy suy nghĩ kỹ về điều đó".

Janai Nelson - một nhà hoạt động nhân quyền vì người da màu nói Oscar dung túng cho việc bình thường hóa bạo lực ngay trên sóng truyền hình. "Khán giả toàn quốc đã chứng kiến sự việc đó. Điều này sẽ để lại một hậu quả mà chúng ta khó có thể đo lường", cô viết. Một số người đồng tình và khuyên Will Smith nên yêu cầu Chris Rock xin lỗi vợ mình thay vì trực tiếp đánh anh ta.

Will Smith trong vòng vây chúc mừng của đồng nghiệp tại tiệc hậu lễ trao giải Oscar 2022 (Ảnh: Vanity Fair).

Cộng đồng hài kịch Mỹ cho rằng hành động của Smith sẽ cổ xúy cho phong trào tấn công nghệ sĩ trên sân khấu. Cặp danh hài The Luscas Bro còn kêu gọi cộng đồng đoàn kết bênh vực nam diễn viên Chris Rock. Diễn viên George Hahn cho rằng Will Smith nên bị bắt sau hành động đánh người của anh.

Theo NY Post, việc bạo lực trên sân khấu có thể khiến Will Smith phải trả lại tượng vàng Oscar. Đại diện ban tổ chức lễ trao giải Oscar 2022 viết trên trang Twitter của tổ chức ngay sau lễ trao giải: "Chúng tôi không tha thứ cho bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào". Tuy nhiên, trang Twitter của Viện Hàn lâm vẫn đăng bài chúc mừng Will Smith và chưa đưa ra hình phạt hay quyết định cụ thể.

Will Smith hạnh phúc khoe tượng vàng Oscar tại bữa tiệc hậu lễ trao giải Oscar 2022 (Ảnh: JJ).

Ước mơ chạm tay vào tượng vàng Oscar của Will Smith thành hiện thực sau gần 40 năm chờ đợi (Ảnh: JJ).