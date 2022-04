Cái tát của Will Smith được mang ra làm trò cười tại Grammy 2022

Lễ trao giải Grammy 2022 diễn ra vào sáng 4/4 (giờ Việt Nam). Đây là sự kiện âm nhạc được chú ý nhất trong năm nhằm tôn vinh những cá nhân và sản phẩm âm nhạc đặc sắc, được công chúng, giới chuyên môn ghi nhận trong một năm qua.

Lễ trao giải Grammy năm 2022 đã phải dời ngày tổ chức một lần vì làn sóng bùng phát biến chủng Omicron của Covid-19. Ban đầu, sự kiện được lên lịch vào 31/1 nhưng đã phải lùi tới đầu tháng 4/2022. Sự kiện năm nay được tổ chức tại nhà thi đấu MGM Grand Garden Arena tại Las Vegas, Mỹ.

Diễn viên hài Nate Bargatze đội mũ bảo hiểm lên sân khấu Grammy 2022 và nhắc lại sự cố cái tát của Will Smith tại sân khấu Oscar 2022 (Ảnh: Deadline).

Lễ trao giải Grammy 2022 diễn ra lễ trao giải Oscar 2022 một tuần. Tại lễ trao giải Oscar 2022, sự cố Will Smith lên sân khấu và tát đồng nghiệp Chris Rock sau câu bông đùa của nam diễn viên hài về mái tóc của vợ Will Smith đã trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế suốt tuần qua.

Hãng tin Deadline cho biết, tại lễ trao giải Grammy 2022, vụ việc ồn ào trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022 đã bị nhắc đi nhắc lại ít nhất ba lần bởi các người dẫn chương trình.

Trong phần phát biểu trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu, diễn viên hài Nate Bargatze đã đề cập tới cái tát nổi tiếng này. Bargatze xuất hiện với một chiếc mũ bảo hiểm màu đen trên đầu. Anh nói: "Người ta bảo rằng từ đây về sau, mấy nghệ sĩ hài tốt nhất nên đội thứ này nếu muốn bước lên sân khấu các lễ trao giải".

Bargatze tiếp tục gây cười khi phàn nàn: "Nhưng đội làm gì khi phần quan trọng nhất là hai má thì vẫn bị phơi ra". Anh đã trở thành MC đầu tiên giễu nhại bê bối của Will Smith trên sóng một lễ trao giải.

Cái tát của Will Smith dành cho Chris Rock vẫn là tâm điểm truyền thông Mỹ suốt những ngày qua (Ảnh: AP).

Tiếp đến, người điều khiển chính của buổi lễ - Trevor Noah tiếp tục lấy tiếng cười và sự cổ vũ của khán giả khi nhắc lại tai tiếng của Will Smith. Anh nói: "Chúng ta sẽ không để cái tên ấy vuột khỏi miệng mình trong buổi tối ngày hôm nay".

Sau đó, Questlove - chủ nhân tượng vàng Oscar cho Phim tài liệu xuất sắc lên sân khấu để công bố giải thưởng, sự việc một lần nữa bị đem ra cười đùa. Questlove chính là người được Chris Rock công bố giải thưởng tại lễ trao giải Oscar 2022. Anh nhận tượng vàng ngay sau bê bối bạo lực trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022.

Questlove đã nhận được sự cảm thông của nhiều đồng nghiệp bởi phần nhận giải của anh sau đó hoàn toàn bị lu mờ bởi cái tát nổi tiếng. Nhà làm phim bông đùa với khán giả theo dõi lễ trao giải Grammy 2022: "Tôi tin tưởng các bạn sẽ tránh xa sân khấu đủ 500 bước chân".

Cái tát của Will Smith được mang ra "bông đùa" tại Grammy 2022 (Video: HUMAN).

Vụ việc Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022 vẫn là tâm điểm bàn tán, chỉ trích của truyền thông Mỹ suốt thời gian qua. Phần lớn ý kiến bày tỏ sự bất bình với hành động của Will Smith và khen ngợi hành động chuyên nghiệp, bình tĩnh của Chris Rock sau vụ việc.

Trước làn sóng chỉ trích, Will Smith đã làm đơn xin rút khỏi Viện Hàn lâm, tuyên bố sẵn sàng nhận mọi trừng phạt từ phía Viện. Đồng thời, anh liên tục lên tiếng xin lỗi Chris Rock, Viện Hàn lâm và khán giả theo dõi giải Oscar 2022 đồng thời thừa nhận, hành động nóng nảy của mình là sai lầm, không thể bào chữa.

Sự nghiệp của Will Smith cũng bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ việc dù anh đang là người sở hữu tượng vàng Oscar 2022 dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc. Ngôi sao da màu bị nhiều sản xuất chỉ trích, lên án và tuyên bố ngừng hợp tác. Bộ phim mới nhất của Will Smith dự kiến phát sóng trên Netflix cũng bị hoãn ngày phát hành vô thời hạn.

Will Smith đã phải trả giá đắt cho hành động bạo lực của mình (Ảnh: Getty).

Về phần Chris Rock, nam diễn viên hài chưa khởi kiện hay bình luận công khai về hành động của đồng nghiệp. Nhà sản xuất lễ trao giải Oscar cho biết, Chris Rock không oán giận hay trách móc Will Smith sau khi bị tát. Nam danh hài không muốn mọi chuyện bị đẩy đi quá xa hay Will Smith phải trả lại tượng vàng.

Sau khi Chris Rock rời sân khấu, nhà sản xuất đã hỏi thăm về việc anh có bị Will Smith đánh trúng hay không. "Đúng vậy, tôi vừa nhận được cú đấm từ Muhammad Ali (vận động viên quyền anh nổi tiếng)", nhà sản xuất Will Packer (đồng sản xuất chương trình Oscar 2022) thuật lại lời nói của Chris Rock và nói rằng gương mặt của nam danh hài thất thần sau vụ việc.

Nhà sản xuất Will Packer nói vụ việc hoàn toàn không có sự dàn dựng hay can thiệp từ Viện Hàn lâm. "Trước khi chương trình diễn ra, chúng tôi đã nhắc nhở Chris vì ai cũng biết anh ấy đùa dai. Cuối cùng, Chris tự thực hiện trò đùa không được lên kế hoạch từ trước", Will Packer nói thêm.

Hình thức kỷ luật dành cho Will Smith sẽ được công bố vào ngày 18/4 khi các lãnh đạo của Viện Hàn lâm họp bàn chính thức.