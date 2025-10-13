Vì sao con gái cứ thích “bỏ qua người tốt, chốt người tồi”?

Tôi không biết từ bao giờ, trong danh sách “gu đàn ông” của nhiều cô gái, hình mẫu “trai đểu” lại chiếm sóng mạnh đến vậy. Tôi cũng từng như thế, thích kiểu đàn ông có chút gì đó không tốt, ánh mắt lạnh lùng, nụ cười nửa miệng, cách nói chuyện tự tin, đôi khi hơi bất cần.

Và thế là từ lúc nào không hay, tôi - cô gái từng kiêu hãnh, độc lập - lại biến thành người mất kiểm soát, luôn chờ một tin nhắn hồi đáp từ anh.

Thứ nhất, con gái thích trai đểu vì biết tạo cảm xúc

Tôi từng hẹn hò với một anh chàng tử tế, hiền lành, ngày nào cũng nhắn tin “Em ăn cơm chưa?”, “Em ngủ ngon nhé”... Nghe thì ngọt ngào đấy nhưng thú thật, chúng an toàn đến mức… nhạt nhẽo.

Những cảm xúc hời hợt, lên xuống của trai đểu lại làm các cô gái say mê (Ảnh minh hoạ: Sohu).

Còn anh - một trai đểu chính hiệu - chẳng bao giờ nói mấy câu ngọt ngào. Thay vào đó, anh khiến tôi đi từ bực mình đến tò mò, từ giận dỗi đến nhớ nhung.

Anh biết khi nào nên im lặng, khi nào nên biến mất để tôi phải chủ động nhắn tin trước. Anh tạo ra cảm xúc lên xuống thất thường, như trò tàu lượn khiến tôi mệt nhưng gây nghiện.

Và có lẽ, phụ nữ chúng tôi dù không muốn thừa nhận vẫn thích cảm giác đó. Cảm giác được chinh phục, được “đuổi bắt” và được thấy trái tim mình… loạn một nhịp.

Có lẽ, tôi đã yêu cảm xúc mà anh mang lại.

Thứ hai, trai đểu khiến con gái tưởng mình là “người đặc biệt”

Tôi từng nghĩ, mình là người duy nhất có thể khiến anh thay đổi. Anh nói: “Anh chưa từng thật lòng với ai cho đến khi gặp em”. Câu nói đó giống như “vũ khí hạng nặng” của trai đểu. Và tôi, trong phút giây mơ mộng, tưởng rằng mình là ngoại lệ. Tôi tin mình đủ tốt để khiến anh tử tế hơn.

Nhưng chỉ sau vài tháng, tôi phát hiện anh vẫn nhắn tin với người cũ. Lý do anh đưa ra nghe vừa tức cười, vừa đáng thương: “Anh chỉ nói chuyện thôi, chứ có gì đâu”.

Cái “có gì đâu” ấy khiến tôi thức trắng nhiều đêm. Hóa ra, tôi không “đặc biệt”, mà chỉ là một phần trong danh sách “người anh có thể khiến cảm thấy đặc biệt”.

Lúc ấy, tôi mới hiểu ra, trai đểu không hẳn là xấu nhưng họ vô cùng ích kỷ. Họ thích cảm giác được yêu, được cần, được theo đuổi… mà không bao giờ muốn chịu trách nhiệm với cảm xúc của ai cả.

Thứ ba, trai đểu có sự tự tin đầy cuốn hút

Họ không cần tỏ ra tốt. Họ biết mình hấp dẫn và họ dùng chính năng lượng tự tin ấy để thu hút người khác.

Anh không đẹp theo kiểu điện ảnh nhưng ánh mắt anh có khả năng nhìn sâu như thể hiểu hết suy nghĩ của tôi. Anh biết đón đưa cảm xúc của phụ nữ bằng sự từng trải của mình.

Họ hiểu rằng, phụ nữ vốn bị hấp dẫn bởi đàn ông có bản lĩnh, dù là bản lĩnh thật hay ảo. Còn trai tốt thường quá nhẹ nhàng, khiến ta thấy mình như đang yêu một người bạn thân.

Thứ tư, đôi khi chính chúng ta cũng “nghiện drama”

Tôi từng ngốc nghếch nói với bạn thân: “Không có drama (tình huống giật gân), tớ thấy như không yêu, nhàm chán lắm, yêu đương phải đủ cảm xúc”.

Nghe có vẻ phũ nhưng đúng thật. Tôi tin rằng, nhiều cô gái sẽ giống tôi, từng thấy một mối tình yên ổn quá dễ chán.

Trong khi đó, yêu trai đểu, mỗi ngày là một tập phim mới: Tập 1 anh nói nhớ em, tập 2 anh bận không trả lời, tập 3 anh xuất hiện với bó hoa bất ngờ. Cảm xúc lên xuống liên tục như được chơi tàu lượn vậy.

Có lẽ, con gái thời nay ít sợ tổn thương, chỉ sợ… tẻ nhạt, mà trai đểu thì chưa bao giờ khiến chúng ta có được cảm giác yên bình.

Và tôi chỉ thực sự nhận ra bài học vào "ngày vui” hôm ấy. Sau chia tay chưa đầy một tháng, khi tôi vẫn đang cố gắng thoát ra khỏi cuộc tình đầy ảo mộng, vào một buổi sáng bình thường, bạn tôi gửi cho tôi tấm thiệp cưới của anh. Anh sắp cưới người mà anh từng nói chỉ là bạn thân.

Tôi nhìn tấm thiệp, bình tĩnh đến lạ thường. Không khóc, không trách móc, chỉ thấy trống rỗng. Tôi nhớ lại tất cả: Những lần chờ đợi, những cuộc cãi vã, những lần tự nhủ “lần này sẽ khác”… và bật cười.

Hóa ra, tôi thực sự đã “bỏ qua người tốt, chốt người tồi” một cách ngoạn mục và dại dột. Giờ nhìn lại, tôi không hối hận. Vì nếu không có anh, tôi sẽ không học được cách yêu đúng, yêu người khiến mình thấy bình yên, không phải người khiến tim mình hoảng loạn.