Vô tình gặp bạn trai ở bữa tiệc, tôi bật khóc khi thấy anh sánh đôi cùng ai

Lúc tôi mới quen Huy, anh luôn tỏ ý ghét tôi ra mặt. Tôi cũng chẳng biết tại sao? Vì là đồng nghiệp chung công ty nên tôi vẫn cư xử bình thường mỗi khi Huy xuất hiện.

Sau đó, chính Huy đã thấm thía câu “Ghét của nào trời trao của đó” bởi càng ngày, anh càng nghĩ đến tôi nhiều hơn. Từ ghét chuyển sang thích, Huy bắt đầu tiếp cận và “thả thính” tôi.

Tôi biết Huy đã có gia đình vì trên tay anh có đeo nhẫn cưới. Tuy nhiên, tôi càng né tránh, từ chối, Huy càng muốn chinh phục. Anh liên tục gửi hoa quà đến nhà tôi, đem cả bánh ngọt và đồ ăn ngon lên công ty cho tôi. Mọi người xung quanh đều tưởng tôi có soái ca giấu mặt nào đó theo đuổi nhưng tôi biết rõ, đó đều là do Huy làm.

Lúc đầu khi Huy tặng quà, tôi đều âm thầm trả lại cho anh. Nhưng sau 4 tháng liên tục, tôi bắt đầu xiêu lòng, thấy vui khi được Huy quan tâm chu đáo. Rồi bất chấp việc Huy đã có vợ con, tôi đồng ý “mập mờ” với anh ấy.

Tôi ức nghẹn khi thấy bạn trai dắt vợ đi dự tiệc (Ảnh minh họa: TD).

Huy lao vào tôi như con thiêu thân, không tiếc tiền chiều tôi như công chúa. Anh ấy làm chức vụ cao nên lương thưởng không thiếu. Tôi thích gì, anh cũng mua hết.

Thấy tôi lo lắng chuyện bị phát hiện, Huy tự tin nói với tôi rằng, anh đã ly thân với vợ lâu rồi. Họ dùng dằng chưa ly hôn vì vợ Huy muốn đòi chia nhiều tài sản. Anh còn kể, vợ lấy con cái ra để bắt Huy chu cấp mỗi tháng 50 triệu đồng, đến khi hai đứa trẻ tròn 18 tuổi. Anh không đồng ý nên cô ấy gây khó dễ suốt.

Nghe Huy kể xong, tôi thấy thương anh vô cùng. Ai cũng tưởng bề ngoài anh có cuộc sống đủ đầy, viên mãn. Hóa ra, anh không hề hạnh phúc, ngược lại còn bị áp lực vật chất đè nặng, gia đình phân ly.

Huy hay ra ngoài buổi tối để đón tôi đi chơi, đưa tôi đi xem phim muộn. Người có gia đình làm sao thoải mái thời gian như vậy được? Thế nên, tôi càng tin là Huy đang sống một mình.

Những lúc cao hứng, Huy hay nói lời ngọt ngào khiến tôi mê mệt. Anh hứa không bao giờ làm tôi buồn, không bao giờ khiến tôi khổ. Anh bảo, tôi ráng đợi thêm một thời gian nữa, ly hôn xong xuôi sẽ công khai tôi với mọi người.

Tôi tin Huy nên chẳng bao giờ ý kiến gì. Anh bảo sao thì nghe vậy, dặn gì thì làm nấy. Huy cho tôi cuộc sống hưởng thụ vui vẻ, cơm no áo ấm, công việc cũng được đảm bảo nên tôi chẳng nghi ngờ gì Huy nữa.

Cho đến hôm qua, khi vô tình đến dự bữa tiệc của một người quen, tôi mới phát hiện ra, mình đã bị Huy lừa một cách ngoạn mục.

Đó là tiệc sinh nhật của một người chị quen biết tôi từ lâu. Chị ấy là chủ một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng ở Hà Nội, tiền bạc không thiếu nên chị mời khách đến ăn tiệc ở nhà hàng cao cấp ven hồ Tây.

Tôi bảo phải đi dự tiệc nên Huy đã mua tặng tôi chiếc váy đắt tiền. Tôi rất thích cái váy, nghĩ Huy thực sự không tiếc gì cho mình cả.

Vừa đến nhà hàng, tôi bỗng giật mình khi thấy ai đó quen quen đang nói cười cùng chủ nhân bữa tiệc. Là bạn trai hào phóng của tôi nhưng anh ấy đang nắm tay một người phụ nữ khác.

Tim tôi đập như trống dồn. Không hiểu sao lúc ấy, tôi lại bình tĩnh đến lạ, đứng yên một chỗ chờ đợi xem chuyện gì tiếp theo.

Chính chị gái chủ nhân bữa tiệc đã khiến tôi sốc khi nói chuyện với hai người đó: “Lâu lắm mới thấy em đưa chồng theo, mấy năm rồi chị mới gặp lại Huy nhỉ, ngày càng đẹp trai, trẻ ra đấy”.

Ồ, thì ra người phụ nữ kia là vợ Huy. Thế mà anh nói họ đã hết tình cảm, sắp sửa ly hôn rồi. Anh ấy đút cho vợ từng miếng trái cây, còn cẩn thận lau tay cho cô ấy nữa. Anh đi kè kè bên cạnh, xách váy cho vợ như người hầu, chả có vẻ gì là ghét bỏ nhau.

Tôi cố ý chọn chỗ ngồi cùng bàn với vợ chồng Huy. Anh hoảng hốt thấy rõ, né tránh không dám nhìn thẳng vào mặt tôi.

Huy nhắn tin đe dọa, cấm tôi không được nói linh tinh ở đó. Tôi nhận ra, mình đã bị anh ta lừa, trở thành người thứ ba hèn kém. Chắc Huy chưa bao giờ nghĩ vợ và nhân tình sẽ đụng mặt nhau trực tiếp như thế nên anh ta sợ tôi để lộ chuyện ngoại tình.

Giờ tôi có trong tay cả đống bằng chứng, thích là có thể gửi cho vợ Huy ngay. Nhưng tôi chẳng muốn bị mắng chửi là kẻ phá hoại gia đình người khác.

Tôi rất ấm ức khi bị Huy lừa tình, tôi nên trả thù anh ta thế nào đây?

