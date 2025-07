Vào nhà nghỉ nhưng “không làm gì”, tôi bất ngờ với phản ứng của bạn gái

6 ngày trôi qua, tôi không liên lạc được với An. Tôi nhắn tin, cô ấy vẫn đọc nhưng không trả lời. Tôi gọi điện, máy luôn báo bận. Tôi tìm gặp nhưng cô ấy nói đi công tác cơ sở. Nói chung, cô ấy rất bận.

Chẳng cần phải quá thông minh, tôi cũng nhận ra An có vẻ đang tìm cách tránh mặt tôi. Nhưng lý do là gì?

Nghĩ lại suốt thời gian quen nhau rồi hai tháng yêu vừa qua, tôi luôn cố chiều lòng cô ấy. An thích gì, tôi đều mua. An muốn gì, tôi đều làm. Tôi chiều chuộng An hệt như một ông bố hiền chiều chuộng con gái nhỏ. Đến nỗi, bạn bè cô ấy nhìn thấy đều phải ghen tỵ.

Tôi tự hào vì có bạn gái xinh đẹp như An. Vẻ đẹp của cô ấy đã làm trái tim tôi đầu hàng, không hề chống cự ngay phút đầu gặp gỡ. Mất 3 tháng dành tâm sức, tiền bạc, thời gian tán tỉnh, tôi mới nhận được ở An một cái gật đầu.

Bạn gái cho rằng, việc tôi “không làm gì” trong nhà nghỉ là một sự xúc phạm (Ảnh minh họa: iStock).

Mới cuối tuần trước, tôi và cô ấy còn đi chơi rất vui vẻ. Nhưng sau hôm đó, cô ấy bỗng hạn chế mọi cách thức liên lạc. Trời trước khi mưa, ít nhất cũng có mây đen, gió nổi báo trước. Còn An thì thay đổi không có một dấu hiệu gì khiến tôi vừa hoang mang, vừa bực bội vì không biết nguyên nhân.

Tôi gọi cho Huyền, cô bạn thân nhất của An, người từng “đẩy thuyền” tích cực nhất cho chuyện tình cảm của chúng tôi cập bến. Lúc đầu, Huyền nói không biết gì. Nhưng tôi gặng hỏi mãi, cuối cùng Huyền mới rụt rè: “An nói, anh không thực sự yêu cậu ấy, thậm chí là đã có thái độ xúc phạm cậu ấy”.

Thấy tôi có vẻ chưa hiểu, Huyền kể lại chuyện cuối tuần trước, tôi và An đi chơi. Và nguyên nhân cho sự thay đổi của An được tiết lộ khiến tôi kinh ngạc đến ngỡ ngàng. Nói đến chuyện này, để tôi kể lại cho mọi người hiểu đầu đuôi câu chuyện.

Tuần trước, An nói muốn đi chơi. Cả hai chọn một điểm du lịch nhỏ cách thành phố khá xa. Chúng tôi đi từ sáng sớm, sau khi vui chơi, tắm mát, thưởng thức đặc sản địa phương xong thì trời bắt đầu đổ nắng.

Tôi hỏi ý An, sau đó thuê phòng một nhà nghỉ sát điểm du lịch. Vào tới phòng, tôi giục An nên nằm nghỉ một chút để chiều còn đi chơi nữa.

Có lẽ vì dậy sớm, chạy xe máy một quãng đường dài rồi lại rong chơi khiến tôi vừa mệt, vừa buồn ngủ. Đặt lưng xuống giường là tôi ngủ ngay.

Lúc tỉnh dậy, tôi thấy An nằm xem điện thoại bên cạnh, nhìn đồng hồ đã gần 3h chiều. Tôi giục An dậy đi tham quan cho hết điểm du lịch để còn về trước khi trời tối.

Cô ấy vẫn nằm yên trên giường, uể oải kêu rằng, trời đang nắng gắt, đợi chút nữa hẵng ra ngoài. Thấy An không muốn đi, tôi cũng chiều lòng, mở điện thoại ra nằm chơi điện tử một lúc.

Sau khi về, An tâm sự với Huyền việc tôi và An vào nhà nghỉ nhưng “không làm gì”. Một chàng trai lần đầu cùng bạn gái vào nhà nghỉ, mà còn là cô bạn gái rất xinh đẹp, quyến rũ, vậy mà “không làm gì”, chỉ nằm ngủ và chơi điện tử.

Là tôi không yêu cô ấy đến mức muốn gần gũi? Là tôi sợ phải chịu trách nhiệm? Hay là cô ấy không đủ hấp dẫn? An cho rằng, sự thờ ơ của tôi là một sự xúc phạm với cô ấy.

Tôi kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc. Tôi từng nghĩ đến vài lý do để giải thích cho sự thay đổi của An nhưng lý do này thì tuyệt nhiên không hề nghĩ đến.

Tôi chỉ nghĩ rất đơn giản, tôi và An mới yêu nhau (chính xác là một tháng 24 ngày). Nếu lần đầu tiên đi chơi xa với nhau, tôi đã muốn có hành động "thân mật", sợ rằng là quá vội vàng và thiếu tôn trọng bạn gái.

Còn thẳng thắn mà nói, một chàng trai 27 tuổi đang tràn đầy nhựa sống như tôi, ở gần bạn gái xinh đẹp như An, không có ham muốn mới là chuyện lạ. Tôi chỉ sợ mình gấp gáp sẽ bị bạn gái đánh giá. Tôi đâu có ngờ, việc tôi cố gắng kiềm chế bản thân lại trở thành sự xúc phạm trong suy nghĩ của An.

Sau khi biết lý do, tôi vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy buồn cười. Nhưng rồi nghĩ kỹ, tôi lại thấy có chút không ổn. Một cô gái bình thường có lẽ sẽ không coi đó là vấn đề gì lớn. Tại sao An lại làm lớn chuyện như vậy?

Có vẻ như An khá dễ dãi trong mối quan hệ trai gái, thậm chí là mong chờ điều đó diễn ra. Hoặc là trước đây, An đã được các chàng trai săn đón để đưa “lên giường” nên cô ấy thất vọng trước sự nghiêm túc của tôi?

Tôi tự nhận thấy bản thân là người nghiêm túc, yêu đương có trách nhiệm. Một khi đã yêu ai, tôi luôn muốn đó là người mình sẽ gắn bó lâu dài. Và cũng giống như bất cứ người đàn ông nào, tôi mong bạn gái mình là người chuẩn mực trong các mối quan hệ.

Sau khi rõ mọi chuyện, cách nhìn của tôi về An bỗng khác. Có lẽ lần này, tôi vẫn sẽ chiều lòng cô ấy, chấm dứt chuyện tình cảm ở đây, đúng như cô ấy mong muốn.