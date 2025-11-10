Từng “thân mật” với 10 người, tôi không ân hận khi bị chồng sắp cưới bỏ

Tôi 28 tuổi, từng yêu 10 người và cũng từng "thân mật" với họ. Tôi không nhớ rõ từng người theo thứ tự, chỉ nhớ rằng mỗi lần yêu, tôi đều nghĩ đó là lần cuối, là người cuối cùng.

Tôi chưa bao giờ chủ động khoe khoang điều đó nhưng cũng chẳng che giấu. Tôi nghĩ, ai cũng có quá khứ, chỉ khác nhau ở việc người ta có dám đối diện hay không.

Nếu ai đó hỏi tôi có hối hận không, tôi sẽ nói là không. Với tôi, từng mối quan hệ là một phần thanh xuân, là những lần tôi thành thật với cảm xúc của chính mình.

Nhưng có lẽ, với người đàn ông tôi sắp cưới, quá khứ đó lại là một lỗi lầm không thể tha thứ.

Tôi không thấy hối tiếc khi đã yêu hết mình, tôi thấy bản thân không làm gì sai (Ảnh minh họa: TD).

Tôi gặp Minh, chồng sắp cưới, trong một lớp học kỹ năng mềm. Anh nhẹ nhàng, điềm tĩnh, có nụ cười dịu dàng và ánh mắt khiến tôi thấy an toàn.

Anh biết tôi từng đổ vỡ trong tình yêu, từng tổn thương nhưng chưa bao giờ hỏi quá sâu. Anh bảo: “Quá khứ là để khép lại, quan trọng là bây giờ em là người thế nào”. Tôi tin điều đó nên càng trân trọng anh hơn.

Chúng tôi yêu nhau gần hai năm. Khi anh cầu hôn, tôi đã bật khóc. Tôi nghĩ cuối cùng mình cũng tìm được một người đủ bao dung, đủ trưởng thành để nắm tay đi đến cuối cùng. Mọi thứ tưởng chừng hoàn hảo cho đến buổi tối định mệnh đó.

Hôm ấy, tôi uống rượu say, tâm sự với anh về mọi điều. Minh im lặng rất lâu. Tôi nhìn thấy ánh mắt anh thay đổi, từ ngỡ ngàng đến tổn thương, rồi thành lạnh lùng. Anh hỏi một câu, nhẹ như gió thoảng: “Em từng "thân mật" với tất cả họ sao?”.

Tôi không muốn nói dối. Tôi gật đầu. Anh cười nhưng là nụ cười lạ lẫm: “Anh xin lỗi, anh không thể vượt qua được chuyện này”.

Tôi ngồi sụp xuống. Không phải vì xấu hổ, mà vì không ngờ tình yêu có thể mong manh đến thế. 10 người, con số ấy không nói lên nhân phẩm hay giá trị của tôi.

Tôi không ngoại tình, không phản bội ai. Tôi chỉ yêu, rồi chia tay, rồi lại yêu. Vậy mà trong mắt anh, tôi bỗng trở thành người đàn bà không xứng đáng để cưới.

Sau đó, anh trả nhẫn, rời đi mà không một lời níu kéo. Còn tôi, ngồi giữa căn phòng đầy thiệp mời đang viết, thấy lòng trống rỗng đến mức không thể rơi nước mắt.

Có người bảo tôi sống thoáng quá nên mất tất cả nhưng tôi không nghĩ thế. Tôi chỉ là dám sống thật với cảm xúc của mình.

Tôi không muốn giả vờ thanh cao, không muốn giấu đi quá khứ chỉ để làm vừa lòng ai đó. Chẳng lẽ, phụ nữ chỉ được quyền yêu một lần và nếu yêu nhiều là có tội?

Sau câu chuyện của tôi, nhiều người đã bàn tán, có người thương, có người mỉa mai. Một đồng nghiệp nói thẳng: “Em nên rút kinh nghiệm, đàn ông vẫn khó chấp nhận phụ nữ từng trải”.

Tôi chỉ mỉm cười. Bởi nếu họ nghĩ sự từng trải là tội lỗi thì chính họ đang từ chối sự thật rằng, ai cũng có quyền được sai, được yêu và được học cách làm lại.

Tôi từng đọc ở đâu đó: “Không ai được quyền phán xét một người chỉ vì họ yêu nhiều, bởi mỗi mối tình đều dạy ta biết cách yêu đúng hơn”. Tôi tin điều đó. Bởi nếu không có những vấp ngã cũ, tôi đã chẳng biết mình cần một người đàn ông thế nào, cũng chẳng biết giá trị của sự trân trọng đến từ đâu.

Hiện tại, tôi không oán giận Minh. Anh có quyền chọn người khiến anh cảm thấy yên tâm. Nhưng tôi cũng có quyền sống thật với quá khứ của mình, không bị trói buộc bởi tiêu chuẩn đạo đức của người khác.

Tôi sẽ không xóa đi những ký ức đó vì chúng là minh chứng cho tuổi trẻ, dù dại khờ nhưng chân thành. Tôi tin, đâu đó vẫn có người hiểu rằng, sự trong sạch không nằm ở số lần "thân mật", mà nằm ở cách ta đối xử với tình yêu.

Nếu được quay lại, tôi vẫn sẽ sống như thế. Vẫn yêu, vẫn hết lòng và vẫn dám nhận những sai lầm của mình. Bởi thà bị người đời đánh giá còn hơn sống cả đời trong sự giả tạo chỉ để được gọi là… đoan trang.

Tôi chỉ mong một ngày nào đó, xã hội thôi dùng quá khứ để nhận xét phụ nữ.

Bởi nếu vậy thì chẳng còn ai dám yêu thật lòng và yêu hết mình nữa.