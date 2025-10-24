Từng ngủ với người khác, tôi hối hận sinh con trai vẫn không được yên

Cách đây hai năm, cuộc hôn nhân của tôi rơi vào giai đoạn bế tắc đến nghẹt thở. Chúng tôi cưới nhau 3 năm mà vẫn chưa có con.

Chồng tôi là người đàn ông cục mịch, ít nói, chỉ biết đi làm rồi về nhà ăn cơm, xem tivi. Anh chẳng mấy khi để ý xem vợ buồn hay vui, thích gì hay đang cần gì. Tôi từng nhiều lần cố gắng gần gũi, chia sẻ nhưng anh luôn hờ hững, viện cớ mệt, bận hoặc… không có tâm trạng.

Trong khi đó, công việc của tôi lại khiến tôi thường xuyên tiếp xúc với những người đàn ông lịch lãm, nhẹ nhàng và tinh tế. Giữa lúc hôn nhân nguội lạnh, tôi gặp anh - một đồng nghiệp luôn biết lắng nghe, biết nói những lời khiến tôi thấy mình được quan tâm, được là phụ nữ. Tôi cố gắng giữ khoảng cách nhưng trong một phút yếu lòng, tôi đã trượt dài.

Tôi và anh ta đã đi quá giới hạn… hai lần. Chỉ hai lần thôi nhưng cũng đủ để tôi sống trong dằn vặt, sợ hãi. Sau đó, tôi quyết định dừng lại, thú nhận tất cả với chồng. Tôi quỳ xuống xin anh tha thứ.

Điều khiến tôi bất ngờ là chồng không nổi giận dữ dội như tôi nghĩ. Anh chỉ im lặng thật lâu rồi nói: “Em đã dám nói ra nghĩa là em còn muốn giữ gia đình này. Anh cũng có lỗi vì anh đã bỏ bê em”. Câu nói đó khiến tôi bật khóc. Anh chuyển công tác về gần nhà, cố gắng hàn gắn lại hôn nhân.

Tôi đã xin lỗi, đã trả giá nhưng dường như với họ, lỗi lầm của tôi không bao giờ được quên (Ảnh minh họa: Freepik).

Một năm sau, tôi có bầu. Khi ôm con trai trong tay, tôi nghĩ ông trời đã cho mình cơ hội làm lại. Cuộc sống tưởng như bình yên cho đến khi mọi chuyện vỡ lở.

Không biết bằng cách nào, mẹ chồng và em chồng tôi biết chuyện cũ. Từ đó, ánh mắt họ nhìn tôi hoàn toàn đổi khác. Mẹ chồng không còn niềm nở, mỗi câu nói đều châm chọc, mỉa mai: "Có khi đứa bé này cũng chẳng phải cháu ruột nhà này đâu…".

Ban đầu, tôi cố nín nhịn. Tôi nghĩ, họ nóng giận rồi sẽ nguôi. Nhưng càng ngày, mọi lời nói, hành động trong nhà càng chứa đầy sự khinh miệt. Em chồng thì bóng gió: "Phụ nữ thời nay khéo giấu thật, anh trai em hiền nên mới bị lừa".

Những câu nói đó cứ như dao cứa. Tôi đau đớn, xấu hổ, nhiều đêm ôm con khóc đến nghẹn. Chồng tôi biết nhưng cũng chẳng thể làm gì. Anh đứng giữa, một bên là vợ, một bên là mẹ và em ruột. Anh bảo tôi cố chịu, “rồi mọi người sẽ quên thôi”. Nhưng làm sao mà quên được khi ngày nào họ cũng nhắc lại?

Tôi đã xin lỗi, đã trả giá. Tôi chỉ muốn được sống yên ổn, nuôi con và làm lại cuộc đời. Nhưng gia đình chồng không để tôi có cơ hội ấy. Họ coi tôi như cái gai trong mắt. Nhiều lần, tôi định bồng con bỏ đi nhưng nghĩ đến chồng, nghĩ đến đứa con bé bỏng cần đủ bố mẹ, tôi lại dằn lòng ở lại.

Giờ tôi mệt mỏi vô cùng. Ở nhà thì bị dằn vặt, đi làm thì tâm trí rối bời. Tôi không còn là chính mình nữa. Mỗi lần mẹ chồng nhắc lại chuyện cũ, tôi chỉ muốn gào lên rằng: Tôi biết tôi đã sai nhưng chẳng lẽ sai một lần thì cả đời không được làm lại sao?

Chồng tôi vẫn yêu tôi, vẫn bảo vệ tôi trong khả năng của anh. Nhưng anh cũng yếu đuối, không thể cãi lại mẹ. Anh nói, nếu tôi muốn ly hôn, anh cũng không giữ, chỉ mong tôi đừng mang con đi xa.

Giờ đây, tôi thực sự bế tắc. Ly hôn, tôi sợ con thiếu cha. Ở lại, tôi sợ mình sẽ phát điên vì những lời đay nghiến, khinh miệt.

Tôi chỉ muốn hỏi mọi người: Sai một lần trong hôn nhân, liệu có còn cơ hội để được sống như một con người bình thường không? Hay tôi nên chọn cách buông tay để thôi bị giày vò mỗi ngày?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Mộc An