Chỉ vì một cây vàng tặng con dâu, mẹ chồng tôi bỗng dưng mất tất cả

Hôm ấy, trước mặt họ hàng, mẹ chồng trao cho tôi chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là một cây vàng. Bà nói rành rọt rằng, đó là món quà dành cho con dâu để làm vốn riêng, khiến ai cũng trầm trồ.

Tôi cảm kích, vừa thấy mình được trân trọng, vừa thấy tự tin hơn khi bước vào nhà chồng. Chẳng ngờ chỉ ít lâu sau, chính món quà ấy lại trở thành khởi đầu cho một bi kịch không thể ngờ tới.

Sau cưới, tôi thường phụ mẹ chồng dọn dẹp, nấu nướng. Ban đầu, mọi thứ đều yên ổn. Mẹ chồng thi thoảng còn khoe với hàng xóm rằng, con dâu biết điều, tháo vát.

Nhưng rồi một hôm, bà nói với tôi giọng căng thẳng: “Vàng hôm cưới, con cất đâu rồi? Mẹ cần mượn tạm một thời gian”.

Mẹ chồng nhất quyết đòi vàng cưới khiến tình cảm gia đình tôi rạn nứt (Ảnh minh họa: iStock).

Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn lễ phép nói thật là tôi bán gửi ngân hàng cùng một ít tiền mừng cưới. Bà im lặng rồi bảo tôi rút ra đưa lại cho bà giữ.

Khi tôi hỏi lý do, bà nói lấp lửng rằng, đó là của hồi môn, để bà giữ giúp cho yên tâm. Tôi bắt đầu cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn cố nhịn, nói rằng để hỏi ý chồng.

Khi tôi kể lại, chồng tôi chỉ cười gượng: “Thôi đưa cho mẹ đi, mẹ muốn giữ thì cứ để bà giữ. Dù gì cũng là tiền trong nhà”. Tôi im lặng nhưng trong lòng dấy lên một nỗi bất an.

Tôi quyết không trả. Từ hôm đó, thái độ của mẹ chồng thay đổi hẳn. Bà gọi cho chồng tôi liên tục, nói rằng tôi không biết điều, làm dâu mà giữ khư khư vàng của mẹ là loại con gái tham lam. Chồng tôi ban đầu bênh vực tôi nhưng rồi những cuộc gọi, những lời chì chiết dồn dập khiến anh bắt đầu lung lay.

Có lần, khi tôi đang nấu cơm, chồng bất ngờ hỏi: “Sao em không đưa lại cho mẹ?”. Tôi nhìn anh, cố kìm nước mắt. Mẹ anh đã tặng, đó là quyền sở hữu của tôi, tại sao lại đòi lại? Anh im lặng, tránh ánh mắt tôi.

Mâu thuẫn trong gia đình bắt đầu nặng nề. Mẹ chồng tuyên bố sẽ không nhận con dâu nữa nếu tôi không trả vàng. Tôi mệt mỏi, suy sụp, thậm chí định mang vàng trả lại chỉ cho yên chuyện. Nhưng lòng tôi vẫn còn nặng nề câu hỏi tại sao bà lại làm vậy?

Cho đến một ngày, tôi tình cờ biết được câu trả lời. Hôm ấy, tôi tìm món đồ để trong tủ. Trong lúc tìm kiếm, tôi phát hiện mẹ chồng tôi đã đi vay nặng lãi. Hàng tháng, số tiền bà phải trả lên tới 10 triệu đồng.

Tôi quyết định hỏi mẹ chồng. Sau một hồi, bà đành chia sẻ. Bà đã vay tiền để lo cho đám cưới thật hoành tráng, mua vàng tặng con dâu để đánh bóng, dễ làm ăn. Nhưng gần đây, công việc không như ý nên bà lâm vào đường cùng. Bà đành phải đòi lại số vàng đã tặng tôi.

Tôi ngậm ngùi mua lại vàng trả cho bà. Nhưng tình cảm của tôi và mẹ chồng không thể nào hàn gắn. Bà đã toan tính, tô vẽ khiến tình cảm gia đình tôi tan nát. Tôi hận bà và thương cho chính mình đã lấy phải nhà chồng không tử tế.

Chồng tôi khi biết chuyện cũng giận mẹ, quyết định dọn ra ở riêng. Anh luôn tránh mặt mẹ. Bố chồng tôi cũng tức giận với lối hành xử của vợ.

Vậy là mẹ chồng tôi bỗng dưng mất tất cả. Bà đã phải trả giá đắt khi sống giả dối.