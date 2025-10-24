Đi chợ mang về 4 quả trứng, tôi bị mẹ bạn trai “cấm cửa” ngay lập tức

Tôi mới chia tay bạn trai. Người ta thất tình thì buồn, riêng tôi lại thấy may vì kịp biết trước sự thật về gia đình chồng tương lai.

Trước đây, tôi từng trải qua vài mối tình. Tuy nhiên, hồi đấy còn trẻ nên yêu đương không xác định lâu dài. Chia tay xong cũng buồn khóc một tí nhưng được một thời gian, tôi lại vui ngay.

Đến tuổi 28, mới bắt đầu quen Tùng là tôi suy nghĩ nghiêm túc hẳn. Ở cái tuổi chưa già nhưng cũng không còn quá trẻ, tôi mệt mỏi với quá trình làm quen, tìm hiểu, yêu đương lặp đi lặp lại. Tôi muốn lập gia đình như bao bạn bè khác và ổn định cuộc sống nhanh chóng cho bố mẹ đỡ lo.

Bên nhau được nửa năm, tôi thẳng thắn nói với Tùng về kế hoạch tương lai của mình. Tôi không muốn yêu qua đường cho vui, yêu nhau lâu thì phải cưới luôn cho “nóng”. Nếu Tùng đồng ý thì cả hai sẽ chính thức dắt nhau về ra mắt bố mẹ, còn không thì chia tay cho đỡ mất thời gian.

Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ bạn trai. Và kết quả là anh ấy muốn chúng tôi tiến xa hơn hiện tại.

Trong vòng hai tuần, chúng tôi lên kế hoạch để lần lượt qua nhà nhau ăn cơm. Bố mẹ biết tôi sắp sửa dắt con rể tương lai về thì mừng lắm, đặt hẳn mâm cỗ toàn vịt về đợi Tùng đến chơi.

Mẹ chồng tương lai chê món trứng do tôi làm ngay bữa đầu ra mắt (Ảnh minh họa: Sanook).

Buổi ra mắt của Tùng ở nhà tôi khá thuận lợi, còn của tôi thì ngược lại hoàn toàn. Bố Tùng bận đi công tác vắng nhà, mẹ Tùng không được thân thiện cho lắm. Tôi chào hỏi, bác chỉ lạnh lùng gật đầu rồi đưa cho tôi 500.000 đồng bảo ra chợ mua đồ nấu cơm trưa.

Cầm tiền mẹ Tùng đưa, tôi hơi ngạc nhiên nhưng không dám thắc mắc. Tùng dắt xe ra chở tôi đi chợ, anh đứng đợi bên ngoài, còn tôi tự túc mua đồ.

Đoán đây là “đề bài” đầu tiên do mẹ chồng tương lai đưa ra, tôi cẩn thận tính xem nấu món gì cho ấn tượng. Với 500.000 đồng, tôi mua được 3 lạng thịt bò, 4 quả trứng vịt, hai cây măng, nửa cân tôm tươi, một mớ mồng tơi kèm mấy trái mướp. Số dư còn lại, tôi mua hoa quả hết.

Tôi định chiêu đãi mẹ chồng tương lai món “cực phẩm” mà bà ngoại tôi rất thích. Đến khi bày biện lên mâm, phản ứng của mẹ Tùng khiến tôi sốc nặng.

Bác ấy trợn mắt lên hỏi tôi cái đĩa màu vàng khè đựng món gì? Tôi trả lời đó là trứng xào măng. Bác liền nhăn mặt chê té tát, khiến cả tôi lẫn Tùng đều ngỡ ngàng.

“Cái này mà là thứ ăn được à?”.

“Ai dạy cháu nấu ra cái thứ quái gở này vậy?”.

“Ăn vào ngộ độc thì ai cứu bác, cháu định giở trò gì? Thôi từ giờ, cháu đừng đến đây nữa”.

“Sợ thật đấy, không hiểu con gái các cháu bây giờ nhồi nhét cái gì vào đầu mà dám nấu ra cái món ghê như này”.

Rồi bác ấy ném toẹt cái đĩa vào bồn rửa, kêu mấy chục năm cuộc đời chưa từng nhìn thấy món ăn nào nhão nhoét như thế.

Tôi không cãi lại một câu nào, chỉ cố giữ cho nước mắt không trào ra. Biết tôi chịu oan ấm ức nên Tùng chạy theo an ủi, anh nói tôi thông cảm vì mẹ anh trước đây từng bị trầm cảm thời gian dài.

Tôi đứng cãi nhau với Tùng ngay trước cửa nhà anh, hỏi vặn lại rằng quá khứ trầm cảm thì có quyền xúc phạm đồ ăn tôi nấu một cách thậm tệ vậy sao? Tùng vẫn bênh mẹ anh ấy, nói tôi phải biết nhường nhịn.

Tôi chẳng hiểu mình đã làm gì sai? Thời buổi này, lên mạng gõ vài chữ tìm hiểu là xong, chẳng lẽ Tùng không biết món trứng xào măng tôi nấu là thứ rất bổ dưỡng? Tôi đã đem hết sự chân thành, tỉ mỉ của mình để làm mâm cơm ra mắt, vậy mà mẹ Tùng lại nghĩ đấy là thuốc độc.

Chỉ vì một thứ chưa nhìn thấy bao giờ, mẹ Tùng đã phá hỏng tất cả. Tôi hiểu bác ấy phản ứng hơi thái quá nhưng ném cả đồ ăn đi thì thật khó chịu. Sau này tôi về làm dâu, bác ấy không vừa ý chuyện gì lại trút giận lên đầu tôi thì dở.

Thế là tôi bỏ về luôn, Tùng cũng chẳng chạy theo xin lỗi. Anh ấy đóng sập cổng lại, không quên bảo tôi là đứa ích kỷ, có tí chuyện mà cũng không chịu được.

Tại sao tôi phải nhịn nhục, người gây chuyện là mẹ anh ấy cơ mà? Bác hoàn toàn có thể cư xử nhẹ nhàng hơn, hỏi tôi kỹ hơn về món ăn mới lạ. Nhưng bác không thích thế, bác thích mắng chửi bạn gái của con trai ngay lần đầu gặp gỡ.

Thôi tôi xin kiếu, ai muốn ứng tuyển làm vợ Tùng thì mời, tôi nhường ghế cho luôn.

Bạch Dương