Tôi biết, quan niệm bao đời nay con trai là cốt lõi trong việc thờ cúng. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình tôi có một chút khác biệt, thiết nghĩ việc gì cũng có thể linh hoạt để cư xử cho trọn vẹn nghĩa tình.

Sinh thời bố mẹ tôi chỉ sinh được hai người con. Tôi con gái lớn, dưới tôi là cậu em trai kém tôi 5 tuổi. Em tôi đi du học rồi ở hẳn nước ngoài sinh sống đã 17 năm nay. Chỉ có tôi lấy chồng gần nhà, mọi việc quan tâm, chăm sóc bố mẹ chủ đạo là tôi lo tất.

Chồng đòi ly hôn nếu tôi đưa bát hương bố mẹ đẻ về thờ (Ảnh minh họa: iStock).

Ngày bố tôi qua đời, mẹ còn khỏe nên việc hương hỏa, nhang khói mẹ tôi vẫn lo toan. Cách đây 4 tháng, tới lượt mẹ cũng theo tiếng gọi của ông bà tổ tiên và bố. Em trai tôi về đội tang mẹ vài ngày rồi lại đi.

Tôi thay em trai, một mình chạy qua chạy lại giữa nhà mình với nhà bố mẹ đẻ để lo cúng bái. Từ lau dọn ban thờ, nhà cửa, tới thắp hương cúng giỗ, ngày rằm, mùng 1, chỉ có mình tôi. Giá chuyển được ban thờ bố mẹ về nhà tôi thì sẽ tiện cho tôi làm tròn bổn phận mà không quá tốn công vất vả.

Ai dè khi tôi đề cập tới vấn đề này, chồng tôi nổi cơn gia trưởng, cấm tuyệt đối thờ cúng bố mẹ vợ tại nhà chồng. Chúng tôi vì chuyện này mà xảy ra tranh cãi nảy lửa. Chồng tôi cho rằng việc thờ cúng trong gia đình phải do con trai đảm nhiệm, không tới lượt đàn bà con gái đã đi lấy chồng.

Nếu em trai ở xa, không có điều kiện thì vợ chồng tôi vẫn đứng ra lo như bình thường, nhưng bát hương phải để nguyên chỗ cũ. Anh ấy không chấp nhận phụ nữ đi lấy chồng mà được phép mang bát hương bố mẹ đẻ về thờ ở đất nhà chồng.

Tôi thì nghĩ khác. Tôi cho rằng tư tưởng của chồng quá cũ kỹ, bảo thủ. Con gái, con trai sao quan trọng bằng chữ hiếu đối với bậc sinh thành? Đồng ý nhà chúng tôi đang ở là đất của bố mẹ chồng cho.

Nhưng được khang trang như hiện tại là có tôi góp công, góp sức. Tiền bố mẹ cho riêng, tôi cũng dồn cả vào để xây nhà. Ai dám nói đây không phải nhà tôi? Tại sao tôi lại không được quyền thờ cúng bố mẹ tại nhà của chính mình?

Kể cả sau này ví thử bố mẹ chồng không còn nữa, tôi cũng vẫn làm tròn bổn phận dâu con, thờ cúng bát hương nội ngoại đầy đủ là được. Gia tiên, thần phật nào cũng đề cao đạo hiếu, chứng giám lòng thành, chứ làm gì có ông bà, tổ tiên phân biệt trọng nam khinh nữ?

Chúng tôi càng nói càng cãi nhau to. Chồng tôi nhắc lại công lao ngày xưa từng chăm sóc bố mẹ tôi lúc ốm đau, già yếu, bỏ tiền nong, sức lực thế nào... Ý chồng tôi muốn khẳng định anh ấy không phải người không hiểu đạo lý.

Nhưng chuyện tôi đòi đưa bát hương bố mẹ đẻ về thờ thì tuyệt đối cấm kỵ. Đó không còn là chuyện ích kỷ hay không. Mà là chuyện xưa nay không được phép. Bởi vì chồng tôi cũng là con trai trưởng, sau này việc thờ cúng đương nhiên cũng là chồng tôi đảm nhiệm.

"Một nhà không thể thờ hai họ. Về tình, về lý đều không chấp nhận. Cả về mặt tâm linh cũng là sai sách", đó là câu chồng chồng tôi nhắc đi nhắc lại, nhấn mạnh cho tôi biết việc của tôi đang đòi là vô lý, thậm chí gây ra hậu quả sau này.

Kết thúc khẩu chiến, anh ta hùng hổ tuyên bố sẽ ly hôn nếu tôi còn tiếp tục ngang bướng: "Chia tay, ra tòa, con cái, tài sản chia đôi hết".

Tôi sững sờ, không nghĩ chồng mình lại cạn tình đến vậy. Gần 20 năm nay, tôi làm vợ anh ta, lo lắng trong ngoài nội ngoại không ai chê trách tiếng nào. Bây giờ, khi bố mẹ đẻ tôi đều không sống trên đời nữa, đáng ra anh ta là chồng phải biết thương tôi hơn.

Đằng này lại dành thời gian để tranh chấp, phân biệt bố mẹ tôi với bố mẹ anh ta. Cơn giận lên tới đỉnh điểm, ngay tối đó tôi đưa con bỏ về nhà bố mẹ đẻ nằm. Càng nghĩ càng tủi thân muốn khóc.

Tôi không ngang ngược tới mức ly hôn chỉ vì vợ chồng không thống nhất được đặt ban thờ bố mẹ ở đâu. Nhưng nếu anh ta nhất định ôm giữ quan điểm cứng nhắc, cổ hủ đó tức là anh ta không tôn trọng tôi và bố mẹ vợ.

Tôi đã sẵn sàng cho tình huống ly hôn, coi như số xui lấy phải chồng nông cạn. Mọi người có đồng ý với tôi không? Phong tục là một chuyện nhưng không thể coi phong tục trên cả đạo lý làm người. Tôi là con gái, muốn thờ cúng bố mẹ đẻ thì có gì sai?