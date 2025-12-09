Sát ngày cưới, tôi sốc khi xem những clip ghi lại "cảnh nóng" của bạn gái

Tôi yêu Thùy ngay từ lần đầu nhìn thấy mặt. Thùy không đẹp nhưng vẻ hiền lành, dịu dàng, kín đáo của cô ấy mách bảo tôi rằng đó là người phụ nữ mình nên cưới làm vợ.

Tuổi thanh niên, tôi yêu cũng nhiều. Những cuộc tình khi vui thì đến, khi buồn thì đi, không mấy nhớ nhung luyến tiếc. Nhiều người nói tôi đào hoa, nhưng tôi lại nghĩ phụ nữ bây giờ suy nghĩ phóng khoáng hơn xưa. Họ cũng dễ dàng yêu hết mình và dừng lại khi không còn hứng thú. Những cô gái như vậy, yêu thì vui, nhưng lấy làm vợ thì còn cần cân nhắc.

So với những cô gái tôi từng yêu, Thùy không xinh đẹp bằng nhưng lại là mẫu phụ nữ tôi tin rằng thích hợp để làm vợ, làm mẹ. Sau nhiều cuộc tình, tôi nhận ra, lấy vợ không cần quá xinh đẹp, chỉ cần ngoan, hiểu chuyện, đảm đang là được.

Một điều ở Thùy khiến tôi thích nữa là cô ấy không hề dễ tán tỉnh. Cô ấy hiền lành nhưng nghiêm khắc, ít nói nhưng nói câu nào thấm câu đó. Cô ấy không ăn diện hay lòe loẹt phấn son mà chỉnh chu, lịch sự. Thùy dạy tôi kiên nhẫn để hiểu rằng, yêu đương qua đường thì dễ, nhưng để tìm người gắn bó cả cuộc đời thì không dễ.

Ngày mới bắt đầu yêu, Thùy thú nhận với tôi em không còn trong trắng nữa. Tôi ôm em cười bảo không sao. Tôi không cổ hủ đến mức đi đánh giá một người qua cái màng sinh học mỏng manh ấy. Huống hồ, tôi yêu ai cũng đều vượt qua giới hạn nên sẽ thật vô lý nếu đòi hỏi vợ mình chưa từng “thân mật” với bất cứ ai.

Tôi bị sốc khi hình tượng ngoan hiền của người yêu sụp đổ ngay trước ngày cưới (Ảnh minh họa: iStock).

Ngày cưới đã chọn, ảnh cưới đã chụp, khách mời đã lên danh sách. Tôi đang hồi hộp đếm ngày để mang xe hoa tới rước em về nhà. Nhưng rồi, có một chuyện xảy ra khiến tôi sốc nặng.

Tôi bất ngờ nhận được những clip được gửi đến từ một tài khoản lạ. Những đoạn video ghi lại cảnh thân mật của một đôi trai gái mà nữ chính trong những clip đó lại chính là vợ sắp cưới của tôi.

Không phải là những clip quay lén, mà là cả hai người họ đã chủ động quay, với đủ mọi tư thế trong nhiều không gian khác nhau. Có vẻ như là, họ muốn cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc yêu đương của mình.

Xem đến đâu, tôi sốc đến đó. Tôi và em cũng đã vượt giới hạn, nhưng với tôi, em là một người hoàn toàn khác, e ấp, ngại ngùng, khác xa em trong những đoạn phim tôi đang xem.

Tôi không thể ngờ, người phụ nữ hiền dịu, đoan trang mà tôi sắp cưới làm vợ lại từng có một quá khứ yêu đương nồng nhiệt cùng bạn trai cũ đến thế. Những hình ảnh ấy ám ảnh tôi đến mức, tôi cảm giác mình đang bị lừa. Rằng em chỉ giả vờ tỏ ra ngoan hiền, đoan trang để che đậy một con người phóng túng và dễ dãi.

Khi tôi hỏi về những clip kia, Thùy bật khóc. Thùy nói, người đàn ông trong những clip đó là bạn trai cũ của cô ấy. Trước đó, mỗi lần gần gũi nhau, anh ta luôn năn nỉ Thùy quay lại để làm kỷ niệm. Hồi đó, hai người yêu nhau, đã xác định sẽ cưới.

Nhưng càng ngày, anh ta càng lộ rõ khuynh hướng lệch lạc về chuyện chăn gối khiến Thùy sợ nên đã quyết định dừng lại. Sau nhiều níu kéo không thành, anh ta mới chịu buông tay. Chỉ là không ngờ, anh ta lại chờ đúng dịp cô ấy sắp kết hôn để gửi những hình ảnh kia cho tôi nhằm phá đám.

Dù Thùy giải thích như vậy, tôi cũng không mấy tin. Những gì tôi được chứng kiến trong những đoạn phim tự quay kia khác hẳn so với những gì tôi được biết khiến bản thân hoàn toàn thất vọng.

Cậu bạn thân của tôi nói tôi đang quan trọng hóa vấn đề. Chuyện trai gái yêu nhau rồi “thân mật” là chuyện bình thường. Chỉ là cô ấy quay lại, người khác thì không. Đã yêu nhau thì nên chấp nhận quá khứ của nhau. Nếu những cuộc tình của tôi quay lại hết thành phim, có khi còn “hoành tráng” hơn cô ấy rất nhiều.

Tôi biết, cậu ấy nói không hoàn toàn vô lý nhưng thà rằng “mắt không thấy, tim không đau”. Tôi chỉ sợ, sau này mỗi lần vợ chồng gần nhau, những hình ảnh tôi đã xem sẽ trở thành nỗi ám ảnh.

Như tôi đã nói, tôi yêu Thùy không phải vì sắc đẹp (vì sự thật, cô ấy không đẹp bằng những cô người yêu cũ của tôi). Tôi yêu và chọn cưới Thùy vì tin rằng cô ấy đoan trang, nghiêm túc. Giờ biết rằng cô ấy từng yêu đương mạnh bạo, phóng khoáng như thế, tôi hoàn toàn mất hết động lực kết hôn.

Tôi muốn dừng lại nhưng do dự không biết làm như vậy có quá tàn nhẫn với Thùy hay không? Còn đám cưới đã chuẩn bị gần như hoàn tất. Còn phải giải thích với hai bên gia đình nữa.

Nếu các bạn rơi vào hoàn cảnh như tôi, vào sát ngày cưới mới phát hiện vợ sắp cưới hoàn toàn không giống như mình nghĩ, mình biết, các bạn sẽ xử lý thế nào?