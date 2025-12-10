Chồng bác sĩ cưng chiều, tôi vẫn nghiện "quẹt" Tinder hẹn hò trai trẻ

Bề ngoài, tôi có cuộc sống mà nhiều người gọi là “viên mãn” nhưng sâu bên trong, tôi lại thấy mình thiếu hụt điều gì đó. Khi viết những dòng này, tôi biết sẽ bị mọi người "ném đá", nhưng tôi thật sự cần lời khuyên...

Năm nay tôi 36 tuổi, là chủ một công ty nhỏ về phân phối mỹ phẩm, có chồng làm bác sĩ, kinh tế ổn định. Chúng tôi kết hôn 12 năm, có 3 con trai.

Nhờ ngoại hình xinh đẹp cùng khả năng “sáng tạo nội dung”, tôi cũng được xem là một "hot mom" trên mạng xã hội. Những bức ảnh gia đình tôi luôn đạt hàng ngàn lượt thích. Nhiều người để lại bình luận ngưỡng mộ tôi có cuộc sống như mơ, khen tôi "tốt phước"...

Thế rồi, tôi cũng không rõ mọi thứ đi chệch đường ray từ bao giờ. Từ nhỏ, tôi đã nổi bật nhờ xinh xắn, học giỏi. Thời học đại học ở Hà Nội, tôi luôn tự hào về bản thân lúc nào cũng đạt điểm cao, khối anh chạy theo tán tỉnh.

Mọi thứ trong cuộc đời tôi chỉ toàn là màu hồng, cho đến khi tôi nếm mùi tan vỡ từ tình yêu đầu. Đau khổ vì bị người yêu đầu tiên bội bạc, tôi từ bỏ tương lai ở Hà Nội, trở về quê nhà, kết hôn cùng Minh. Anh hơn tôi 5 tuổi, là bác sĩ ngoại khoa, tính tình hiền lành.

Chồng bác sĩ hiền lành nhưng tẻ nhạt, tôi quyết định dùng ứng dụng hẹn hò tìm tình trẻ (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Chồng tôi công tác tại một bệnh viện quân y, công việc tương đối bận rộn. Tuy nhiên, anh rất siêng năng việc nhà, luôn chủ động rửa bát, phơi đồ, chăm sóc các con. Nhiều lần, tôi trở về nhà muộn từ công ty, thấy chồng vẫn lọ mọ sắp xếp lại tủ quần áo, chuẩn bị sách vở để ngày mai các con đi học. Tính cách sạch sẽ, chỉn chu và biết chăm sóc gia đình là điểm cộng lớn của chồng tôi.

Tuy nhiên, đúng là trên đời này không có ai hoàn hảo. Với nhiều người, anh gần như là "ông chồng 10 điểm không có nhưng", còn với tôi, anh lại thiếu đi một điều quan trọng.

Trước đây, tôi kết hôn vì muốn trốn chạy khỏi nỗi đau từ tình yêu đầu, nên mọi thứ diễn tiến quá nhanh, tôi không kịp nuôi dưỡng mối quan hệ trước khi về chung nhà.

Chồng lặng lẽ, ít thể hiện tình cảm, còn tôi lại là người thích được ôm ấp, gần gũi. Sự khô khan của chồng biến thành mảng tường ngăn cách trong hôn nhân chúng tôi. Đời sống chăn gối cũng vì thế ngày càng nguội lạnh.

Một tối muộn, khi nằm bên cạnh người chồng đã ngủ say sau ca trực dài, tôi thấy trống rỗng. Tôi tự hỏi chính mình, vì sao tôi xinh đẹp mơn mởn, được nhiều người yêu thích trên mạng xã hội, nhưng luôn cảm thấy cô đơn? Tôi thèm khát cảm xúc đê mê, cháy bỏng để thoát khỏi sự bình yên đến tẻ nhạt này.

Thế rồi, tôi quyết định tải ứng dụng hẹn hò. Thoạt đầu, tôi quen được anh chàng kém 7 tuổi, sống cách nhà tôi khoảng 10km. Chàng trai này có nhiều điểm giống tình đầu của tôi, đẹp trai, lãng mạn, có hoài bão sôi nổi, hợp tính cách tôi trong công việc. Anh chàng này cho tôi cảm giác được lắng nghe, được khao khát.

Thế nhưng chỉ sau 3 tháng, cậu ta lộ nhiều điểm đáng nghi, thường xuyên thất hứa, thỉnh thoảng lại biến mất, không liên lạc được. Đỉnh điểm là khi cậu ta có ý định vay tiền tôi, thì tôi dứt khoát chấm dứt chuyện tình cảm và cắt đứt liên lạc.

Cảm giác bị lừa dối trở lại, tôi tiếp tục lao vào ứng dụng hẹn hò, tìm người mới để khỏa lấp. Tôi "quẹt" và trò chuyện với rất nhiều người, cuối cùng gặp được Tuấn.

Tuấn trẻ hơn tôi 11 tuổi, ngoại hình cục mịch, không trau chuốt, nhưng lại cho tôi cảm giác thu hút vì tính cách "nói được, làm được". Cậu ấy làm việc từ xa trong ngành phát triển phần mềm. Khi mới gặp lần đầu, tôi đã thấy chúng tôi thân thuộc như từ biết nhau từ lâu. Càng tiếp xúc với Tuấn, tôi như được "chữa lành" bởi năng lượng sống tích cực và sự đồng điệu về tinh thần.

Điều cản trở trong mối quan hệ này là Tuấn sống cách thành phố của tôi hơn 200km. Khoảng cách địa lý khiến chúng tôi chỉ có thể gặp nhau 2-3 lần mỗi tháng. Có khi, cậu ấy đến nơi tôi sống, có khi, chúng tôi "trốn" đi hẹn hò ở Hà Nội. Cũng vì yêu xa, mối quan hệ của chúng tôi luôn nồng cháy, khao khát ở gần nhau.

Tôi không ngờ, Tuấn càng ngày càng muốn tương lai rõ ràng với tôi. Cậu ấy muốn tôi ly hôn, sau đó dọn đến nơi cậu ấy sống. "Anh không muốn mình trong bóng tối. Anh xem đây là mối quan hệ nghiêm túc", Tuấn thổ lộ với tôi trong dịp kỷ niệm 6 tháng quen nhau.

Tất nhiên, tôi không bao giờ có ý định bỏ chồng con để đến với bất kỳ người tình nào. Tôi chỉ muốn có thêm gia vị trong cuộc sống. Ban đầu, tôi xoa dịu tình trẻ bằng những lời hứa hẹn rằng mình sẽ suy nghĩ khi đến thời điểm thích hợp.

Tôi nghĩ rằng Tuấn "trẻ người non dạ", ý định đó chỉ là bồng bột nhất thời rồi cậu ta sẽ nhanh chóng quên. Nhưng, sự chần chừ của tôi không thể che giấu được lâu. Tuấn ngày càng nôn nóng, hối thúc tôi chuyện ly hôn.

Thế rồi, vào ngày sinh nhật tôi, một sự việc bất ngờ đã xảy ra. Tối đó, Tuấn nhắn tin, hỏi hôm nay của tôi diễn ra thế nào. Tôi nói rằng sinh nhật năm nay không tổ chức gì vì con trai thứ hai ốm nằm viện.

Thực tế, tôi và chồng cùng các con dự tiệc ở một nhà hàng. 23h, tôi đăng bài lên Facebook, khoe hình ảnh gia đình hạnh phúc. Tôi thi thoảng vẫn cập nhật những hình ảnh bên chồng con để "tăng tương tác", xây dựng thương hiệu cá nhân. Tất nhiên, bài đăng này tôi đã cẩn thận để chế độ bạn bè, hạn chế tài khoản của Tuấn.

Tôi không ngờ, Tuấn đã âm thầm đặt vé máy bay đến, đợi trước sảnh chung cư nhà tôi, dự định gặp mặt tặng quà trực tiếp cho tôi. Đến nơi, cậu ta chứng kiến cảnh gia đình tôi vui vẻ bước ra từ ô tô, trong khi chỉ mới 1 tiếng trước đó, tôi than thở trong tin nhắn rằng mình mệt mỏi thế nào, bận rộn ra sao.

Tình trẻ gửi bức ảnh chụp tôi bên gia đình, không nói lời nào, im lặng suốt 3 ngày, dù cho tôi gọi điện, nhắn tin liên tục giải thích sự việc. Tôi thấy áy náy vì đã làm tổn thương Tuấn, nhưng tôi cũng không hiểu vì sao cậu ta hành xử nghiêm túc đến vậy dù tôi đã nói từ đầu rằng tôi chưa muốn nghĩ đến việc chia tay chồng.

Đến ngày thứ 4, Tuấn nói rằng sẽ tha thứ cho tôi về sự việc vừa qua, nhưng với điều kiện tôi phải đưa ra quyết định rõ ràng, không thể xem cậu ta như "lốp dự phòng".

Trong lúc chưa biết nên xử lý ra sao, thì tôi thấy Tuấn gửi lời mời kết bạn với tài khoản Facebook chồng tôi. Tôi nhắn hỏi Tuấn: "Anh định làm gì?" thì cậu ấy đáp: "Điều đó tùy thuộc vào hành động của em".

Bây giờ tôi rất hoang mang. Tôi không muốn chuyện ngoài luồng vỡ lở, gây ảnh hưởng gia đình, hình ảnh của mình trên mạng xã hội, nhưng cũng không biết làm gì để Tuấn chấp nhận rời đi trong im lặng?