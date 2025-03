Tôi không ngờ bí mật trong máy tính của bạn gái khiến mình gặp nguy hiểm

My không phải là cô gái quá nổi bật, nhưng ở cô ấy có một sức hút kỳ lạ. Đôi mắt của My luôn ẩn chứa điều gì đó khó đoán, như thể cô ấy đang che giấu một bí mật mà không ai có thể chạm tới. Tôi say đắm My ngay từ lần đầu gặp gỡ, yêu cô ấy bằng những gì mình có.

Mối quan hệ của chúng tôi diễn ra êm đẹp trong vài tháng đầu. Nhưng rồi càng yêu My, tôi càng nhận ra có gì đó không ổn. My rất ít khi kể về gia đình hay quá khứ của cô ấy.

Cô ấy cũng không thích bị chụp ảnh. Mỗi khi tôi giơ máy lên, My đều quay đi hoặc tìm cách lảng tránh. Có lần, tôi hỏi đùa rằng: Liệu cô ấy có phải nhân vật phạm tội gì hay không? My bật cười nhưng đôi mắt ánh lên vẻ cảnh giác, chỉ trả lời vu vơ nửa đùa nửa thật.

Người yêu tôi giấu một bí mật lớn khiến tôi vô cùng bất an (Ảnh minh họa: Knet).

Linh cảm mách bảo tôi rằng, My đang giấu điều gì đó. Cô ấy thường xuyên ra ngoài vào buổi tối, đôi khi là nửa đêm. Khi tôi hỏi, My chỉ nói mình đi gặp bạn nhưng chưa bao giờ để tôi đi cùng.

Một lần, tôi vô tình thấy trong túi xách của My có một xấp tiền mặt khá lớn. Điều đó không quá bất thường nếu My có công việc ổn định. Nhưng cô ấy chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, lương không quá cao.

Khi tôi thắc mắc, My chỉ cười và nói rằng, đó là tiền để giúp một người bạn đang gặp khó khăn. Nhưng ai lại giữ tiền mặt nhiều như vậy? Và tại sao My lại không kể trước với tôi?

Dần dần, tôi nhận ra có một người đàn ông bí ẩn hay gọi cho My. Mỗi lần như vậy, cô ấy đều lén lút đi ra ban công nghe điện thoại. Một đêm, tôi thử nghe lén và nghe thấy giọng My nhỏ nhẹ nhưng gấp gáp.

Sự nghi ngờ trong tôi ngày một lớn, đến mức tôi quyết định tìm hiểu kỹ hơn về My. Tôi dò hỏi đồng nghiệp của cô ấy nhưng không ai biết nhiều về gia đình hay cuộc sống riêng tư của My.

Cuối tuần trước, khi My đi vắng, tôi đã phá vỡ nguyên tắc của mình. Tôi lén mở máy tính của cô ấy. Tay tôi run lên khi tìm thấy một thư mục bị ẩn. Bên trong là loạt giấy tờ và ảnh chụp.

Tôi không tin vào mắt mình. My có một người chồng. Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy đăng ký kết hôn. Bức ảnh chụp họ trong lễ cưới khiến tôi chết lặng. My chưa từng nhắc đến điều này. Tại sao cô ấy lại giấu tôi?

Tôi không chờ được nữa, tôi lưu lại toàn bộ ảnh. Khi My về nhà, tôi đưa cho cô ấy xem. Cô ấy tái mặt rồi ngồi sụp xuống ghế. Ánh mắt cô ấy đầy hoảng loạn khi hiểu rằng, tôi đã biết mọi chuyện.

My im lặng hồi lâu rồi bắt đầu kể. Hóa ra, cô ấy thực sự có chồng nhưng đó không phải là cuộc hôn nhân hạnh phúc. Chồng cô là kẻ vũ phu và kiểm soát My đến mức bệnh hoạn.

Anh ta không cho My tự do, bắt cô ấy sống trong lo sợ mỗi ngày. Sau nhiều năm chịu đựng, My quyết định bỏ trốn nhưng anh ta không buông tha cô ấy.

My nói rằng, cô ấy đã phải đổi số điện thoại, chuyển chỗ ở nhiều lần nhưng chồng luôn tìm ra cô. Cô biết anh ta vẫn đang theo dõi, có thể không chỉ mình cô, mà còn cả tôi nữa. Lời nói của My khiến tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Tôi tiếp tục hỏi về số tiền mà tôi thấy trong túi xách. My giải thích rằng, đó là khoản tiền cô chuẩn bị để nhờ một người giúp mình cắt đứt hoàn toàn với chồng. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản, bởi anh ta quá nguy hiểm.

Chồng của My là người có tiền án. Nếu ở bên cô ấy, tôi sẽ gặp phải rắc rối không đáng có. Tôi rất yêu My, cô ấy là người đầu tiên đem đến cho tôi cảm giác hạnh phúc thật sự, tôi phải làm sao đây?