Mẹ chồng gửi tin nhắn lạ, tôi sợ hãi khi thấy nước đỏ chảy ra từ tủ lạnh

Sau khi vợ chồng tôi dọn ra ở riêng hồi năm 2021, nhà chỉ còn mỗi bố mẹ chồng và cậu em trai chồng. Cuối tuần nào, chúng tôi cũng về chơi, gia đình hoà thuận, vui vẻ với nhau, chẳng có vấn đề gì cả.

Tuy nhiên, từ lúc chú Tú lấy vợ, mọi chuyện đã đổi khác. Em dâu mới tên Hiền nhưng tính em chẳng giống như tên chút nào.

Cả nhà chồng tôi đều hiền lành nên mọi người xung quanh ai cũng thắc mắc không hiểu chú Tú bị làm sao mà rước ngay "hổ vồ" về làm vợ. Hỏi thì Tú bảo, cưới về mới biết Hiền ghê gớm hơn chú ấy nghĩ.

Ban đầu, Hiền chỉ gây khó chịu vì hay to tiếng cãi lại bố mẹ chồng. Càng về, sau em dâu càng quá quắt.

Hiền không có công việc ổn định, trước đây em chuyên bán hoa quả gọt sẵn trên mạng. Tôi chẳng biết mỗi tháng em kiếm được bao nhiêu nhưng chú Tú rất hay than vợ tiêu xài hoang phí.

Một hôm, vợ chồng Tú đều đi vắng, vài người lạ tìm đến nhà đòi nợ xong đẩy bố chồng tôi ngã nhập viện. Lúc ấy, mọi người mới phát hiện, Hiền đi vay nặng lãi.

Em dâu trông cũng không đến nỗi, thế mà lại ham mê chơi mấy trò đỏ đen. Những lúc bảo đi nhập hàng hoa quả, Hiền toàn tranh thủ ngồi "sát phạt" với hội ở chợ đầu mối.

Thua nhiều quá nên em đi vay "nóng" tại chỗ, nợ dồn lại cả trăm triệu đồng. Hiền không có tiền trả, người ta cũng không cho nhập hàng nữa. Cuối cùng, sau vụ xô xát đòi nợ tận nhà, Tú phải đứng ra thanh toán thay vợ.

Tú không dám cãi nhau với Hiền, chỉ nói mấy câu khuyên vợ tu chí làm ăn. Tú còn trả nợ cho vợ thêm vài lần nữa nhưng Hiền vẫn “ngựa quen đường cũ”.

Không có công việc tử tế kiếm ra tiền nên Hiền ngày càng lươn lẹo. Em dám lén lút mang đồ ở nhà chồng đi bán, bị phát hiện thì em quát ngược lại bố mẹ chồng.

Quá ức chế với con dâu út nên bố chồng tôi liên tục bị đau tim. Hai năm qua, ông nhập viện cấp cứu khá nhiều lần, đến mức bác sĩ bảo không được để ông tức giận nữa, kẻo "thăng thiên" sớm.

Tối qua lúc chuẩn bị đi ngủ, tự dưng tôi nhận được tin nhắn lạ từ số mẹ chồng. Vỏn vẹn hai từ "Cú me", tôi đọc đi đọc lại không hiểu gì. Gọi điện thì bà không bắt máy, chú Tú cũng vậy. Vợ chồng tôi lo quá liền chạy sang nhà bố mẹ luôn.

Đợt này, nhiều việc bận rộn nên nửa tháng rồi, chúng tôi chưa qua thăm bố mẹ. Sang thấy cửa đóng im thít, gọi không ai thưa, đèn trong nhà vẫn bật. Tôi bước vào liền ngửi thấy mùi hôi xộc ra, tủ lạnh trong bếp còn chảy ra nước màu đỏ. Vợ chồng tôi nhìn nhau sợ hãi, chạy thẳng vào phòng của ông bà.

Bố chồng nằm im, mẹ chồng thở yếu ớt trên giường. Tôi sợ quá liền lay gọi họ, mãi mới nghe mẹ chồng thều thào kêu khát.

Một tiếng sau, Tú hớt hải chạy vào viện. Chú ấy bảo phải tăng ca, chạy sự kiện ở ngoại thành, điện thoại thì hết pin. Vừa cắm sạc đọc được tin nhắn của tôi, chú ấy liền xin chạy về gấp.

Bố chồng tôi mệt nên lịm đi, còn mẹ chồng đang ốm sốt. Hai ông bà đều đói vì cả ngày chưa ăn gì. Mẹ chồng nói buổi sáng Hiền đòi vay 50 triệu đồng, ông bà không cho nên Hiền chửi mắng ầm lên.

Tú phải đi làm nên dặn Hiền ở nhà cơm nước, để ý bố mẹ. Nhưng sau một cuộc điện thoại với ai đó, Hiền lục lọi khắp nơi để tìm tiền. Lấy được mấy trăm nghìn đồng, em dâu liền dắt xe máy của bố chồng đi mất.

Tú gọi hỏi vợ đang ở đâu, Hiền quát bảo đừng có làm phiền. Nghe tiếng ồn ào trong điện thoại, chắc là em lại đi gặp đám bạn xấu.

Sự thật kinh hoàng phơi bày trước mặt khiến chúng tôi ghê sợ em dâu. Em gần 30 tuổi rồi mà chẳng biết suy nghĩ, bỏ mặc bố mẹ chồng già yếu đói khát, thờ ơ với họ đến mức vô cảm.

Đang mùa hè nóng bức, điện ở nhà quá tải nên tủ lạnh bị ngắt. Em dâu chẳng quan tâm đến bố mẹ chồng, thịt trong tủ chảy nước ra chứng tỏ em không hề nấu ăn trong suốt hai ngày Tú đi vắng.

Bố mẹ chồng tôi phải uống sữa cầm hơi, run rẩy trên giường mà không ai biết. Tin nhắn lạ mẹ chồng gửi cho tôi hoá ra là "Cứu mẹ".

Nhìn ông bà co quắp trong phòng cấp cứu, vợ chồng tôi xót xa vô cùng. Tôi bảo để anh chị đón bố mẹ về nhà riêng chăm sóc nhưng Tú gạt đi. Chú ấy dứt khoát muốn ly hôn với Hiền, sau đó sẽ tự tay lo cho bố mẹ.

Ai cũng biết tiền bạc quan trọng nhưng em dâu đối xử với bố mẹ chồng như thế thật không chấp nhận nổi. Hiền không hề biết ơn ai. Em trả ơn bố mẹ chồng bằng cách... trộm xe của họ đi.

Bạch Dương