Tôi có sai không khi bỏ lại vợ đang mang thai trên bãi biển?

Tôi tự hỏi liệu mình có sai không khi đi trước vợ mình, người đang mang thai 7 tháng, trong một kỳ nghỉ ở bãi biển. Là người chồng và sắp trở thành cha, tôi luôn cố gắng làm mọi điều tốt nhất cho gia đình. Tuy nhiên có những lúc, tôi không chắc liệu những quyết định của mình có đúng hay không.

Hôm đó, chúng tôi đỗ xe ở một bãi biển cách bờ biển khoảng 100m. Tôi và vợ bắt đầu đi bộ về phía biển. Vợ tôi đang mang thai gần 7 tháng. Vì vậy, cô ấy không thể đi nhanh như trước.

Khi tôi thấy cô ấy có dấu hiệu mệt và đi chậm lại, tôi đã quyết định tiến lên trước khoảng 20m để kiểm tra khu vực đó có đông người hay không. Trong tâm trí tôi, đó là cách để đảm bảo rằng, mọi thứ an toàn và sẵn sàng khi vợ tôi đến nơi.

Tôi không làm gì sai khi bỏ lại vợ đang mang thai đi phía sau.

Nhưng dường như vợ tôi không nghĩ vậy. Cô ấy cảm thấy bị bỏ rơi và khẳng định rằng, tôi không hề quay lại để kiểm tra xem cô ấy có gặp khó khăn hay bị ngã không. Điều này khiến cô ấy rất buồn và thất vọng.

Tôi đã cố gắng giải thích rằng, tôi không đi trước cô ấy quá xa và luôn nghe thấy tiếng cô ấy gọi nếu có chuyện gì xảy ra. Nhưng dường như điều đó không làm cô ấy yên lòng.

Tôi thực sự cảm thấy bối rối. Vợ chồng tôi có mối quan hệ hạnh phúc, hiếm khi cãi vã. Nhưng lần này, tôi không hiểu tại sao cô ấy lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Có thể đó là do tâm lý nhạy cảm trong thời kỳ mang thai, hoặc do chúng tôi đang ở một đất nước xa lạ với khí hậu nóng hơn nhiều so với nhiệt độ mà chúng tôi thường sống.

Dù là lý do gì, tôi vẫn tự hỏi liệu mình có sai không khi đã không ở bên cạnh cô ấy trong suốt quãng đường. Có lẽ tôi nên hiểu rằng, trong những tình huống như thế, điều vợ tôi cần không chỉ là sự bảo đảm an toàn mà còn là sự hiện diện của tôi để cô ấy cảm thấy được chia sẻ và an tâm.

Sau sự việc này, tôi nhận ra trong mối quan hệ hôn nhân, đặc biệt khi vợ đang mang thai, mỗi hành động dù nhỏ cũng có thể mang ý nghĩa lớn. Tôi cần lắng nghe và thấu hiểu cảm xúc của vợ nhiều hơn để không làm tổn thương cô ấy, ngay cả khi đó chỉ là những việc mà tôi nghĩ là không quan trọng.