Sắp cưới bạn gái mang bầu, tôi sợ hãi khi mối tình đầu báo tin chấn động

Tôi 25 tuổi, có nghề nghiệp đàng hoàng, chưa giàu có nhưng cũng khá ổn định. Mọi người không nghe nhầm đâu, khi tôi đang có ý định làm lễ ăn hỏi với bạn gái mới thì mối tình đầu của tôi xuất hiện, thông báo mang thai.

Đó là sự thật nhưng hãy khoan đánh giá. Tôi thực sự không phải dạng đàn ông đào hoa, chuyên lừa gạt tình cảm của người khác. 20 tuổi, tôi yêu đơn phương một cô gái ở quê suốt 3 năm.

Tôi yêu Xuân bằng tình cảm chân thành của chàng trai lần đầu có cảm xúc. Nhưng sự theo đuổi của tôi không được chấp nhận. Xuân nói quý tôi nhưng chỉ coi tôi là bạn. Khi biết em yêu người khác, tôi lâm vào trạng thái thất tình trong một thời gian dài.

Để quên đi mối tình đầu, tôi rời quê lên thành phố làm việc. Nghề gò hàn của tôi ở quê nếu chịu khó làm ăn, thu nhập cũng ổn định. Nhưng vì em, tôi mới quyết định ra đi. Chúng tôi cùng thôn, cùng xã, đi ra đi vào đều chạm mặt nhau, thật khó chịu khi cứ phải trơ mắt nhìn em hạnh phúc với người đàn ông khác.

Tôi đã sai lầm khi yêu hai cô gái cùng một lúc (Ảnh minh hoạ: TD).

Chúng tôi tất nhiên vẫn giữ quan hệ bạn bè nhưng không liên lạc thường xuyên. Lên thành phố được hơn một năm, trong lúc vẫn còn buồn chán, tôi quen một cô gái kém tôi 3 tuổi.

Vì tôi nghèo, gia đình em phản đối cho hai đứa quen nhau. Bạn gái mới của tôi là người mạnh mẽ nhưng si tình. Em tuyên bố chỉ yêu mình tôi, thậm chí còn cãi lại bố mẹ, cứng rắn tuyên bố chỉ lấy tôi làm chồng chứ không chọn ai khác.

Cảm động với tình cảm này nên tôi ra sức bảo vệ và bù đắp cho em. Đúng lúc mọi chuyện của tôi bắt đầu yên ổn, tốt đẹp thì Xuân nhắn tin tâm sự bị bạn trai phản bội. Gã đàn ông đó không ra gì, vừa cầm tiền, vừa "cắm sừng" Xuân.

Thấy mối tình đầu đau buồn, tôi rất chia sẻ, thực sự cảm thấy thương Xuân vô cùng. Bắt đầu từ những câu chuyện qua lại hàng ngày, tôi dần cảm nhận được Xuân coi tôi như chỗ dựa tinh thần và chúng tôi đã hẹn gặp nhau.

Tình cảm xưa trỗi dậy, tôi và Xuân đã vượt quá giới hạn. Tôi cũng dằn vặt lắm. Cùng lúc được hai người con gái yêu thương nhưng tôi không thấy hạnh phúc. Ở bên người này, tôi lại thấy có lỗi với người kia nhưng tôi chẳng bỏ được ai.

Ngày bạn gái mới thông báo có thai, em bị gia đình chửi mắng, thúc ép. Tôi lấy hết can đảm đến nhà em, xin phép bố mẹ em đồng ý cho tôi được chịu trách nhiệm. Gia đình tôi cũng lên kế hoạch dạm ngõ, làm đám hỏi cho hai đứa cưới sớm.

Tôi hẹn mối tình đầu đến nói chuyện. Mục đích của tôi là muốn xin lỗi Xuân và dứt khoát chia tay, chấm dứt mối tình tay ba không đúng đắn. Nhưng thật trái ngang, đúng buổi hôm đó, Xuân nói với tôi rằng, em mới phát hiện có bầu được một tháng nay.

Cho nên khi nghe tôi thú nhận sắp cưới vợ, Xuân khóc như mưa, mắng mỏ tôi không ngừng và buộc tôi phải lựa chọn. Nếu như tôi đồng ý cưới em thì em chấp nhận tha thứ, quên hết chuyện hôm nay.

Còn nếu lựa chọn của tôi không phải là Xuân thì cô ấy sẽ đến nói chuyện trực tiếp với vợ sắp cưới của tôi, thậm chí còn gặp mặt người lớn, quyết tâm không cho đám cưới của tôi được diễn ra. Tôi rất sốc, phải nói là vô cùng ngạc nhiên.

Không ngờ, mối tình đầu của tôi hàng ngày hiền lành lại có suy nghĩ táo tợn như vậy. Tôi tự trách mình rất nhiều, đau đầu, khổ sở và hối hận. Từ chàng trai ngốc nghếch bị từ chối, giờ đây, tôi có đến hai người con gái cùng lúc yêu tôi và đều đang mang thai con của tôi.

Tôi không thể cùng lúc cưới hai người nhưng cũng không thể bỏ con của mình được. Hiện tại, người yêu mới của tôi hoàn toàn chưa biết gì, một lòng một dạ yêu tôi, trông đợi vào tôi.

Em đã cãi lại gia đình để lấy tôi bằng được. Biết bị tôi phản bội, chắc em sẽ đau khổ lắm. Bản thân tôi cũng không thể tha thứ cho mình. Tôi làm cho người tin tưởng tôi nhất phải thất vọng, điều này khiến lương tâm tôi bị cắn rứt khôn nguôi.

Tuy nhiên, khi nhìn mối tình đầu khóc lóc, tôi cũng hiểu và thừa nhận: Trong mối quan hệ này, tôi hoàn toàn là người có lỗi. Rõ ràng đang có người yêu mà tôi vẫn mềm lòng, không dứt được mối tình xưa cũ. Thậm chí, tôi còn gây hậu quả khiến cho hai người con gái thương mình cùng lúc có bầu.

Tôi biết khi nghe đến đây, chắc chắn sẽ có nhiều người chửi mắng tôi, tôi chấp nhận hết. Bản thân tôi cũng thấy mình không thể chấp nhận được nên mới tạo ra sự việc trớ trêu thế này.

Nhưng xin hãy hiểu cho, tôi không hề chối bỏ trách nhiệm làm chồng, làm cha. Chỉ là tôi không thể trở thành một người vạn năng, cùng lúc cưới cả hai cô gái về làm vợ được.

Khoảng thời gian này, tôi vô cùng mệt mỏi và áp lực. Tôi không biết làm cách nào để giải quyết mọi chuyện được êm xuôi.

Nếu có thể, xin mọi người cho tôi lời khuyên gỡ rối trong tình huống này với. Tôi xin chân thành cảm ơn.